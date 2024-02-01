歡樂迎春節！「熊大的麗寶小鎮」慶周年 12歲以下入園199元

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎來歡樂寒假，農曆春節腳步也接近了，中台灣麗寶樂園渡假區2024寒假春節，結合吃喝玩樂住，加上走春和購物行程，全家同樂一站滿足。推出2/8 (小年夜)－2/14 (初五)，春節期間12歲以下入園199元，暢玩探索世界及全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」；2/10 (初一)－2/13 (初四) 16:00過後入園可享雙人月光票499元優惠，還能徜徉欣賞樂園夜間的浪漫氛圍。

▲麗寶樂園農曆初一至初四月光票雙人499元。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

歡慶一周年慶典，「熊大的麗寶小鎮」以 LINE FRIENDS 角色明星們：熊大、兔兔、莎莉……打造沉浸式互動體驗園區。小鎮裡由熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」區推出全新的「互動塗鴉」遊戲，大小朋友可以親手著色可愛圖像，掃描後立即呈現於超大投影螢幕上，是周年慶新玩法！2/10 (初一)－2/12 (初三) 10:40-11:00 在探索世界的探索大道，舉辦熊大兔兔偶裝見面會新年場。

▲熊大的麗寶小鎮歡慶一周年，體驗新玩法_煙火塗鴉牆。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

即日起～2/14活動期間凡於探索世界、麗寶福容大飯店單筆消費滿$1,000元，至指定網站登錄發票並加入麗寶 Ocard 會員，即可獲得抽獎資格，獎項有麗寶福容大飯店 LINE FRIENDS 主題房住宿券、AirVida 穿戴式空氣清淨機 (熊大款)、LINE FRIENDS 周邊商品等…。

農曆春節2/8～2/14期間舉辦【LINE FRIRNDS 好運刮刮樂】開運活動，慿探索世界、麗寶福容大飯店 (限餐飲消費) ，單筆消費滿1,000元，可兌換刮刮卡乙張，另外；凡活動期間入住 LINE FRIENDS 主題房每房可兌換刮刮卡兩張，住兩房可獲四張依此類推，獎項有探索世界、馬拉灣、密室逃脫…等門票，祝刮出好運與歡樂。喜迎福龍年，麗寶 OUTLET MALL 新春期間多家品牌推出龍年驚喜福袋，為自己選購新年好運福袋。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野