穿最美空姐新航制服打卡！搭新航飛世界，歐洲機票22,488元起

來穿新航空姐制服打卡吧！新航空姐曾奪得全球最美空姐的頭銜，其以傳統蠟染印花、南洋風情沙龍為特色打造的制服，也有最美制服的稱號，新加坡航空限定1月26日至28日在台北信義區香堤大道舉辦「搭新航飛世界」活動，小小孩們可以化身小小新航空姐或機師，一圓航空職人夢！

新航舉辦「Welcome to World Class 搭新航飛世界」活動，推出多項精彩活動例如小朋友新航制服體驗、拍照景點和活動限定IG紀念照片列印、拍照打卡抽獎等。圖片來源｜新航

新加坡航空（新航）於1月26日至28日在台北信義區香堤大道南段舉辦「Welcome to World Class 搭新航飛世界」活動，現場展出新航商務艙用品，還有多項精彩活動例如小朋友新航制服體驗、拍照景點和活動限定IG紀念照片列印、拍照打卡抽獎等，搭配超值優惠票價前往新加坡、東南亞、澳洲、歐洲、印度及南非等，從台北飛新加坡只要8,828元起、澳洲20,538元起、歐洲22,488元起、印度17,458元起，以及南非19,228元起，讓民眾體驗獲獎無數的世界級飛行。

新航動中展示商務艙用品、兒童用品及玩具等，還有新航機上特調的新航蠟染圖紋花卉香氛。圖片來源｜欣傳媒

新航在2023年推出「Welcome to World Class」全新全球品牌形象影片中，新航空服員以遊歷世界的經驗累積了服務的專業，在每個與旅客的接觸中提供超越物質和星級、令人感到賓至如歸的World Class世界級服務。這次的活動中展示商務艙用品、兒童用品及玩具等，還有新航機上特調的新航蠟染圖紋花卉香氛，搭配新航品牌樂音，讓民眾彷彿置身新航機艙，體驗世界級飛行的美好。

新航推出極受歡迎的「小小新航制服體驗」。圖片來源｜欣傳媒

民眾於現場拍照上傳IG可於機台選擇三款活動限定相框之一印出留念。此外，在現場拍照打卡上傳至社群媒體並標註「搭新航飛世界」，向工作人員出示畫面即可參加抽獎。有機會抽中新航獎勵計畫KrisFlyer哩程，多個獎項分別可兌換經濟艙來回機票前往新加坡、澳洲或歐洲。活動還推出極受歡迎的「小小新航制服體驗」，每天安排四個時段，只要在現場完成報名，身高介於100公分至140公分的小朋友就可以化身小小新航空姐或機師，一圓航空職人夢。每時段名額有限，額滿為止。

新航活動限定IG紀念照片列印。圖片來源｜欣傳媒

新航目前提供每日兩班往來台北與新加坡的航班服務，為了因應台灣旅客於寒假及農曆年的旅遊旺季需求，新航將於2024年2月3日至2024年3月17日，以空中巴士 A350-900 機型增加每周四班往返台北與新加坡的航班服務，此期間每周將共計有 18 個航班執飛台北與新加坡之間。台灣出發的旅客可以彈性靈活地經由全球知名的新加坡樟宜機場轉機飛往全球航點。讓每位旅客從啟程到抵達享有World Class 世界級的服務，新航更推出了優惠票價，例如從台北飛新加坡只要8,828元起、澳洲墨爾本20,538元起、歐洲布魯塞爾22,488元起起。

新航與伊甸基金會合作，民眾於活動現場捐款可獲得新航經典彩色蠟染印花折傘、新航空姐水滴娃娃。圖片來源｜欣傳媒

KrisFlyer會員或於活動期間購票旅客可於現場兌換小飛機磁鐵及賀年明信片，只要在現場寫好明信片投入幸福飛行信箱內，就可以將新年的暖心祝福寄出給收信人。

對於新航粉絲而言，此次活動是收集新航限量紀念品並同時支持公益的最佳機會。新航與伊甸基金會合作，多年來一起守護慢飛天使，民眾於活動現場捐款新台幣600元即可獲得新航經典彩色蠟染印花折傘，捐款新台幣1200元可獲得Precious Moment新航空姐水滴娃娃。捐款贈品數量有限且不販售。

．新航官網

by 方雯玲

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