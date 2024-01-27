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錯過只好等明年！ 爆量櫻花最後美拍「阿本農場」1／28閉園 老闆：天氣影響虧損了
錯過只好等明年！ 南投水里鄉的「阿本農場櫻花季」已是一片粉嫩國度，從1/7開園歷時短短的27天，老闆最新宣布1/28下午17點閉園，將結束今年度賞櫻追花拍美景的機會，倒數不到2天了！
阿本農場入園酌收清潔費300元，就能美拍一整天，提供專屬免費接駁車才能入園欣賞，IG網友laiyuping9520與老闆聊天時得知，由於今年人潮受天候的影響，不如以往般預期熱絡，但每天仍需要負擔員工和租用接駁車費用，截至目前已是虧損狀態，因此決定今年至1/28下午5點止閉園。
坐擁絕佳山城美景的阿本農場，有隨拍隨美的花海隧道、水池倒影、眺望高臺等拍攝點，放眼望去皆是無法言喻的美景，每到櫻花季人潮絡繹不絕，花控們想拍絕佳賞櫻景點，把握最後一波！
阿本農場接駁站：水里鄉郡坑村水信路2段60號（郡坑活動中心）
入園清潔費每人300元，自上午7點開始接駁免費接駁來回
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