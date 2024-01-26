快訊

銀行員分析「億萬富豪」三大真實特徵 穿著老土其實別有意義

救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬…狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

澳網／賞約克維奇4強首次吞敗 義大利新星辛納挺進冠軍戰

2024「淡水天元宮櫻花季」來了！三色花1次看還有光雕展

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專
圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專

迎接2024年的「淡水天元宮櫻花季」，整片山頭已經綻放出美不勝收的粉嫩櫻花海，營造出令人陶醉的春日風情。眼前的天元宮後山，已有五成的三色櫻盛開，點綴山巒間超級美！

圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專
圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專

這次的櫻花季不僅是視覺的盛宴，各種品種的櫻花陸續綻放，即日起一直延續至三月中下旬，遊客可以在這段期間感受到櫻花的綿延美好。微風輕拂，整片山頭化身成夢幻的花海，包含粉白、粉紅、暗紅的櫻花隨風搖曳，打造出浪漫必拍的景緻。

圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專
圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專

日前評估首波三色櫻滿開將在1/30-2/6之間，而天氣預報顯示降雨機率不高，為遊客帶來無障礙欣賞美麗櫻花的機會。今年更與景觀處攜手合作，共同呈現「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動。2/5起，每日下午四點至晚間八點半，遊客可在夜間欣賞櫻花光雕展，為櫻花季錦上添花。

不同於白天的粉嫩花海，夜晚的櫻花光雕展以燈光點綴，營造出璀璨浪漫的氛圍，是遊客感受夜櫻魅力的最佳時刻。無論是白天還是夜晚，「淡水天元宮櫻花季」都將成為遊客尋找春日美景的理想去處，喜歡櫻花的讀者不要錯過了！

圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專
圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專

圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專
圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專

編輯推薦

櫻花季 花海 淡水 美景 賞櫻

相關新聞

2024「淡水天元宮櫻花季」來了！三色花1次看還有光雕展

迎接2024年的「淡水天元宮櫻花季」，整片山頭已經綻放出美不勝收的粉嫩櫻花海，營造出令人陶醉的春日風情。眼前的天元宮後山，已有五成的三色櫻盛開，點綴山巒間超級美！

SOGO大巨蛋今年開出兩區 黃晴雯強調：會超乎大家想像

遠東SOGO百貨2023營業額再創新高，SOGO董事長黃晴雯今天指出，SOGO去年在沒有拓點的情況下，營業額來到歷史新高...

2024「薰衣草節」開展囉！導覽美拍美食統統有，孩童還能免費入場

探尋薰衣草的優雅之美！薰衣草森林新社店及尖石店於2024年薰衣草節推出全新主題－「花薰之時」。這次的展場不僅呈現絢爛的薰衣草花田，更巧妙融合立體打卡牆和極富藝術感的「框之景」，為遊客帶來一場視覺的盛宴。

百萬網友激推　2024全台農曆過年旅遊景點TOP20

行遍天下與全台最大旅遊行程規劃平台《Funliday》合作，根據熱門下載數排行統計，介紹給讀者各地的熱門旅遊景點。農曆過年想好要去哪裡玩嗎？Funliday的2024年農曆過年景點排行統計出爐，春節出遊最棒點子都在這裡！

全台瘋追雪！ 2024「台灣雪景圖輯」冰封銀白世界 太平山霧淞如夢似幻 陽明山、合歡山霜雪迷人

全台瘋追雪！ 2024「台灣雪景圖輯」太美了 太平山霧淞、陽明山、合歡迎霜雪 一片冰封銀白世界

收到邀函吃住全免！御盟集團封館籌賓 2天1夜盡享奢華

高雄晶英國際行館11月5日當天，全館147間客房全數僅接待受邀貴賓！這場盛大的封館歡慶活動，為慶祝御盟集團28周年，價值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。