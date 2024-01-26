2024「淡水天元宮櫻花季」來了！三色花1次看還有光雕展

迎接2024年的「淡水天元宮櫻花季」，整片山頭已經綻放出美不勝收的粉嫩櫻花海，營造出令人陶醉的春日風情。眼前的天元宮後山，已有五成的三色櫻盛開，點綴山巒間超級美！

圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專

這次的櫻花季不僅是視覺的盛宴，各種品種的櫻花陸續綻放，即日起一直延續至三月中下旬，遊客可以在這段期間感受到櫻花的綿延美好。微風輕拂，整片山頭化身成夢幻的花海，包含粉白、粉紅、暗紅的櫻花隨風搖曳，打造出浪漫必拍的景緻。

圖／翻攝淡水天元宮花況報導臉書粉專

日前評估首波三色櫻滿開將在1/30-2/6之間，而天氣預報顯示降雨機率不高，為遊客帶來無障礙欣賞美麗櫻花的機會。今年更與景觀處攜手合作，共同呈現「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動。2/5起，每日下午四點至晚間八點半，遊客可在夜間欣賞櫻花光雕展，為櫻花季錦上添花。

不同於白天的粉嫩花海，夜晚的櫻花光雕展以燈光點綴，營造出璀璨浪漫的氛圍，是遊客感受夜櫻魅力的最佳時刻。無論是白天還是夜晚，「淡水天元宮櫻花季」都將成為遊客尋找春日美景的理想去處，喜歡櫻花的讀者不要錯過了！

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