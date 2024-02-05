期間限定到4月30日！搭「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車 暢遊南台灣

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「西拉雅號」彩繪列車，車廂內有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心滿滿的圖樣。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供
「西拉雅號」彩繪列車，車廂內有I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心滿滿的圖樣。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國營臺灣鐵路股份有限公司與交通部觀光署合作打造「西拉雅號彩繪列車」，設計師於寒冷的冬天，將毛衣套上於臺鐵 EMU800 型電車8節上，於嘉義－屏東區間不定期行駛，行駛期間：1/23首航至4/30止。

車廂內外更有 I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心滿滿的圖樣，車廂內海報框更呈現交通部觀光署南部國家風景區的特色景點。

▲「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車於1/23-4/30，運營嘉義－屏東區間。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供
▲「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車於1/23-4/30，運營嘉義－屏東區間。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供

另外，「西拉雅鐵道便當」由臺鐵公司與交通觀光署西拉雅國家風景區管理處雙方合作統籌策劃兼具南部在地特產與風味食材入菜，每份售價120元。以置身布滿濃濃年節氛圍的「SIRAYA 西拉雅號」彩繪列車車廂，大啖添加微甜小米的白飯配上微辣開胃的雞腿排，抑或鮮甜的香菇虱目魚丸、破布子拌炒美濃鮮脆水蓮，每一口都是嘉南平原春天的山珍海味，強運一整年！

「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒是以本屆台灣燈會彩繪列車主視覺意象為設計，心型打凸鋼模搭配圓弧精巧的盒身。此為臺鐵首度聯名推出精巧款便當盒，限量推出，送禮自用兩相宜。

▲「西拉雅鐵道便當」以南部在地特產與風味食材入菜，還有不鏽鋼便當盒販售。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供
▲「西拉雅鐵道便當」以南部在地特產與風味食材入菜，還有不鏽鋼便當盒販售。　圖：國營臺灣鐵路股份有限公司／提供

◈ 「西拉雅鐵道便當」

・便當售價：每份120元，數量有限，售完為主

・販售期限：1/23-2/29

・販售地點：臺南、高雄、新左營台鐵便當店及臺南、左營高鐵臺鐵便當店

・販售數量：午、晚餐數量有限，售完為止。

◈  「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒

・商品售價：每個399元，限量500個，每人每次限購5個，售完為止。

・販售期間及地點：

　(1) 第1波燈會限定：2/16-2/29期間於臺南、高雄、新左營台鐵便當店及臺南、左營高鐵台鐵便當店銷售。

　(2) 第2波全通路：3/1起若有餘量再行開放臺鐵夢工場網路商店及實體門市銷售。

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便當 台鐵 觀光

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