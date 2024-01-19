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好運LONG龍來！ KHTOY玩偶館推限量6千份「180cm龍年福袋」+超巨哥吉拉、造型龍卡娜赫拉 陪你過新年

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導

好運LONG龍來！嘉義必訪熱門新景點「KHTOY 絨毛玩偶旗艦」，為迎接2024新春，特別推出獨創館內限定款「LONG 龍抱喜福袋」，每一款長達180cm的超可愛長龍抱枕，分別象徵著龍富貴、龍健康、龍出運，全台限量6000個，還有一張好運抽獎卡，有機會加碼登錄抽IPhone 15 PRO 、65 吋大電視等大獎哦！

圖／KHTOY玩偶旗鑑館提供
圖／KHTOY玩偶旗鑑館提供

KHTOY 絨毛玩偶旗艦今年帶來多款精心設計的龍年產品盛宴，有卡娜赫拉的小動物變身成恐龍造型亮麗登場，搭配恐龍絨毛盲蛋抽獎活動；全台唯一巨型100cm哥吉拉旗鑑館內限定販售，更帶來2024全新紅蓮款哥吉拉系列商品。

2/1春節期間將限定推出迪士尼五入福神禮盒組，多款龍年新商品都將陸續登場，以及推出 Baby Shark的慶生款新品，打造與小朋友的合影景點。

圖／KHTOY玩偶旗鑑館提供
圖／KHTOY玩偶旗鑑館提供

限量的「LONG 龍抱喜福袋」是市面上首款超大隻長達 180cm 的超可愛長龍抱枕，可以擺放、躺臥作為超舒適的支撐，內含一張好運抽獎卡，有機會立刻加碼獲得25吋大玩偶、石墨烯被與購物金；還能登錄抽 IPhone 15 PRO 、65吋大電視、 dyson吸塵器，獎品總價值超過1百萬元，錯過這回龍年限定福袋，只能再等12年啦！

圖／KHTOY玩偶旗鑑館提供
圖／KHTOY玩偶旗鑑館提供

KHTOY絨毛玩偶旗艦館

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

電話：05-221 6559

圖／KHTOY玩偶旗鑑館提供
圖／KHTOY玩偶旗鑑館提供

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