揭密幕後設計故事！JR四國觀光列車x台鐵鳴日號設計師對談

近年掀起台灣觀光列車風潮的台鐵「鳴日號」，其設計師邱柏文Johnny Chiu，與JR四國列車設計師松岡哲也進行對談，激盪出什麼火花？席間邱柏文與松岡哲也揭露分享列車製作的幕後故事。

JR四國真中千年物語觀光列車，行駛途中可看見大步危壯觀美景。圖片來源｜JR四國

全日本各地都有代表當地的觀光列車，四國也不例外，四國擁有備受好評的「伊予灘物語」、「四國真中千年物語」、「志國土佐 時代黎明物語」等特色觀光列車，也受到台灣旅客的歡迎。

台鐵鳴日號設計師邱柏文Johnny Chiu(左)與JR四國列車設計師松岡哲也對談。圖片來源｜欣傳媒

四國旅客鐵道公司(簡稱JR四國)為紀念與台鐵兩地松山車站同名簽訂的《松山車站友好車站協議》邁入10周年，特別於1月17日選在台鐵松山車站舉辦「JR四國列車設計師x台鐵鳴日號設計師對談」，期望透過活動讓台灣旅客對於JR四國有更深刻的認識，並增進台日間友好交流。

台鐵鳴日號設計師邱柏文Johnny Chiu與JR四國列車設計師松岡哲也針對設計契機、設計理念、外觀與內裝的設計想法做說明，同時也更進一步表達他們對設計觀光列車對社會、世界的影響的看法。

JR四國「志國土佐 時代黎明物語」觀光列車。圖片來源｜JR四國

松岡哲也原本是JR 四國一般職員，有建築背景的他，在工作幾十年後突然有一天被同事問到「要不要設計公司的列車」，因此一腳踏入設計觀光火車的領域。

JR四國真中千年物語觀光列車供應美食。圖片來源｜JR四國

松岡哲也表示，「伊予灘物語」、「四國真中千年物語」、「志國土佐 時代黎明物語」都以日本文化為基礎設計，像傳統雲的圖案、日本和服圖案、日本科幻動畫融入，內裝方面特別把日本傳統建築緣側看到的日本花園概念放進來。

JR四國「伊予灘物語」觀光列車。圖片來源｜JR四國

每當四國觀光列車行駛時，沿線居民常常夾道揮手歡迎，松岡哲也提到，這是原先沒有預料到的，但是這些觀光列車在設計時都考量到能看到在地文化與特色，這讓居民休戚與共、與他們在一起。

「鳴日號」保留莒光號列車歷史脈絡。圖片來源｜台鐵鳴日號

邱柏文因為一封主動投書的信，表達希望為台灣的觀光火車提升美學，因而接到設計台鐵列車的任務，完成台鐵觀光列車史上重要里程碑「鳴日號」。

邱柏文與主廚討論，讓鳴日號能符合其烹飪的需求，完成高難度挑戰。圖片來源｜台鐵鳴日號

邱柏文表示，「鳴日號」最早來自莒光號列車，他希望保留歷史脈絡，因此採用橘色，同時也希望提升質感，所以加入代表尊貴的黑色，改變原來不是很好看的車廂比例。自然、文化、在地化、永續是「鳴日號」的設計理念，例如他運用木頭、竹子、石頭等自然材質，竹編椅來自他童年時的溫馨記憶，他也與主廚討論，讓火車上的環境能符合其烹飪的需求，完成高難度挑戰。

自然、文化、在地化、永續是「鳴日號」的設計理念。圖片來源｜台鐵鳴日號

JR四國常務取締役営業部長藤本聰則於開幕致詞表示，希望透過本次活動增加台灣旅客對四國觀光列車的興趣與認識，進一步促成旅客前往四國旅遊的契機。2024年愛媛縣松山市的道後溫泉經過五年的整修工程，將於7月全面重新開放。JR四國松山站立體化工程也即將完工，新松山車站將於秋季正式啟用。2025年在四國及其周邊將舉辦瀨戶內國際藝術祭、大阪世博會等盛大活動。JR四國將持續發展更多魅力行程，回應台灣旅客需求，並努力加深台日友好關係、擴大相互交流。

JR四國於現場也表揚包裝JR四國觀光火車的旅行社，包括雄獅旅遊、翔笙旅行社、晴日旅行社、新進旅行社。「伊予灘物語」、「四國真中千年物語」、「志國土佐 時代黎明物語」除了設計上吸睛，同時也都以在地美食為誘因，並以超越期待的款待與服務，讓旅客透過火車之旅，對四國有更深入的體驗。

JR四國宣傳特設網頁：https://www.promotions.com.tw/jr-shikoku2023/

JR四國FＢ專頁『日本四國鐵道之旅』：https://www.facebook.com/shikokurailtrip.japan

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300532