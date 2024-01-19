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「我的爸爸是條龍」新店裕隆城快閃店開幕了！160公分龍型抱枕 + 限定拍貼機與周邊一定要收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自「我的爸爸是條龍」臉書粉專
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知名搞笑Youtube影片系列「我的爸爸是條龍」進駐新店裕隆城了！現在新店推出龍年最夯最幽默的快閃店。從即日起至3/3，快閃店歡迎免費參觀，完美還原動畫中的「龍爸」家族，展出3米長的龍爸氣偶、160公分長的龍型抱枕，以及應景龍年的特色周邊商品。

圖／翻攝自「我的爸爸是條龍」臉書粉專
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在這次快閃店中，最引人注目的莫過於160公分的「龍爸」長型抱枕，逼真地呈現出呆萌的表情，而「龍年」特製的龍爸春聯吊飾，圍繞著「福」字，為整個區域增添濃厚的新年氛圍，同時也是為粉絲帶來好運和財富的獨特體驗。

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此外，快閃店內還引進了拍貼機、印章、鑰匙圈、易拉扣扭蛋機，以及MyMoji3D太空艙互動攝影棚，打造專屬賀年的3D動態LINE貼圖。這些設施讓遊客能夠參與互動，製作獨一無二的紀念品，將這趟特殊的龍年之旅留下難忘的回憶。

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「我的爸爸是條龍」快閃店的活動期間為2024/01/17至03/03，位於新店裕隆城（新北市新店區中興路三段70號5F），讓讀者可以在新的一年裡感受滿滿的歡樂和驚喜。

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