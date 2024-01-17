貓奴的天堂！ 宜蘭綠舞「擼らら Sweets」7隻可愛貓店長見客囉 低消300元就能甜蜜擼貓、邊喝幸福下午茶

貓奴們一定要追！ 宜蘭綠舞飯店新開幕「擼らら Sweets」貓咪主題咖啡廳，打造出一座迷人的粉色小木屋，是寵物友善甜點咖啡屋，讓愛貓人與7隻可愛的貓店長一同度過甜蜜時光，根本就是貓奴的天堂！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

用木質調色系，打造出簡約清新的風格的「擼らら Sweets」，店內有兩個活動空間可以讓喵星人自由自在的走動，設計一整面牆的貓跳台，是貓咪最愛的運動場，玩累了就到太空艙休息，座位下方設計隱藏式的空間擺放貓砂盆，整個環境相當舒適且乾淨無異味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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部落客宜蘭ㄚ欣前往探店，每隻貓貓都可以近距離接觸，喜歡人們拿逗貓棒跟牠們玩耍，相當親人開心時還會翻肚肚討摸，實在是可愛到不行！更拍攝到跟人撒嬌偷偷親你一下，整個心都被融化了。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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店內貓店長年齡都在六個月內，目前有七隻可愛又親人的貓店長，包含小步舞曲、英國短毛、金漸層、英國長毛、曼赤肯、米克斯等各種品種的貓，之後還會增加兩隻浪浪。除了有可愛的貓咪，還提供超Q的貓爪造型馬卡龍、貓爪造型拿鐵，喝下午茶有貓咪陪伴，太幸福了！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「擼らら Sweets」免購票即可進場，每人300元低消可抵甜點、飲品及貓咪周邊商品，餐期供應4個梯次，每個時段的來客數皆保持在30人以下，入場需脫鞋穿一次性襪套，每個梯次會有一場貓咪餵食秀。特別要注意是寵物不能入內、擼貓請別追趕強抱，還有小心貓咪會偷吃你的午茶，請勿餵食哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【擼らら Sweets】

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號 (綠舞日式主題園區售票入口旁，無須購票)

營業時間：9:30-17:00 (星期四公休)

連絡電話：03-960-3808 分機3104

※餐期分四個梯次：9:30-11:00、11:30-13:00、13:30-15:00、15:30-17:00 (預約座位保留10分鐘)

※基礎消費：成人 300元+10%/人、2~12歲(含) 250元+10%/人

※備註：每場時間為90分鐘，孩童需大人全程照護，下午貓咪可能會躲起來睡覺