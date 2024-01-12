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雙人房每晚只要1000元！「路途行旅」2024試營運還有家庭房4人只要1600元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／小鹿文娛提供
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位於成功大學旁的全新旅宿「路徒行旅-台南成大館」，於1月初迎來試營運，現在推出令人驚喜的超狂住宿優惠，雙人最低一晚只要1000元。這座據點由旅宿集團「小鹿文娛」全新打造，地理位置極為優越，距離台南車站後站僅需10分鐘步行。

圖／小鹿文娛提供
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「路徒行旅-台南成大館」總計規劃68間房，以木質調為主打風格，為旅客提供溫馨舒適的休息環境。面對剛展開試營運的初期，現在透過Booking.com預訂房間，雙人房每晚優惠價每晚1000元起，同時也提供家庭四人房，優惠價格為每晚1600元。

圖／小鹿文娛提供
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為了滿足更多旅客的需求，「路徒行旅-台南成大館」貼心地提供多元房型選擇，以超值價格迎接探索台南之旅的旅客。這是一次物超所值的住宿體驗，不僅價格親民，更能享受到舒適、時尚的住宿環境。

圖／小鹿文娛提供
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同時，想要更輕鬆暢遊台南的遊客，可考慮搭配可樂旅遊提供的「台南燈節」團體旅遊方案。這項限定期間的行程，價格最低只需3,288元起，讓旅客在台灣建城400年的紀念之際，盡情感受台南獨特的魅力。

最後值得一提的是，2024年是台南建城400年，為了迎接這個特殊時刻，台灣燈會預計以「龍耀台南」為主題，盛大舉辦，涵蓋佔地50公頃的「安平燈區」與「高鐵燈區」等兩大燈區，將為遊客帶來精彩萬分的視覺盛宴，不容錯過。現在立即預訂住宿，體驗「路徒行旅-台南成大館」獨特的魅力吧！

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