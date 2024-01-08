跟上旅遊潮流！2024趨勢與熱搜城市玩法看這裡

圖文/Pei

跟上時代！2024 年旅遊趨勢 奧勒岡州的大峽谷非常迷人 / 來源：flickr

時代在變，大家的旅行習慣也在變，例如更重品質不重熱門景點和規劃更有益健康的行程。

Expedia、booking.com、國家地理頻道等旅遊相關大站都做過趨勢和旅遊城市調查，為我們找出2024年即將成為潮流的現象和正被熱搜的城市，你會不會跳脫紐約、倫敦這些大家都知道的地方，改去小眾城鎮一探究竟？

聽演唱會邊旅行好過癮 / 來源： pickpik 「演唱會旅遊」就是後疫情時代一大趨勢，無論是去韓國日本，和歌迷會員見面一起追星，或參加偶像的世界巡迴演唱會，都非常讓人心動！多國度假兼滿足看偶像的行程又回歸了，今年你想追誰呢？

走進夢想中的神祕駕駛艙 / 來源： Jumbo Stay Hotel 在旅館暢泳同時看飛機 超享受 / 來源： TWA Hotel 「選擇小眾城市」也是越來越受歡迎的玩法，而且住宿、餐飲都比傳統大城市便宜，當地人可能更不排斥遊客，聽起來不錯吧。

另外，「飯店特色」的搜尋量也在訂房網站上大增，例如水上旅館、森林度假小屋、復古或奇特設計風的住宿，為旅行添加回憶當然要訂起來！

而家裡沒辦法添購的設施，如球場、球桌、戶外熱水浴池等，也是許多旅客訂房時會尋找的目標，獲得在家沒有的享受真的很棒。

另外，用AI來規劃行程既能省時間爬部落格和YOUTUBE，又能獲得個人化的訊息，ChatGPT加上Google maps, 就是大家安排旅程、與親友分享路線的最好工具之一囉。

經濟實惠又小眾 這些城市值得玩

每個國家都有傳統旅遊地區和當地人私藏的寶藏景點，如果能避開人潮、扒手、空污和觀光客物價，那麼行程就能更貼近當地、平價了。

奧勒岡州的大峽谷非常迷人 / 來源：flickr 奧勒岡州的富士山Mount Hood / 來源： wikimedia 例如美國，波特蘭和德州的經典城市就是很棒的旅行目的地！波特蘭人見人愛，不僅有免稅商店Target, Woodburn Outlets和Washington Square, 精品商鋪、市集、Stumptown週邊的咖啡廳和Alder Street’s Food Cart Pod一帶的特色餐車、全世界最大讀獨立書店、美國最佳劇院──波特蘭中央劇院，甚至美國最古老的花園「國際玫瑰試驗園」(International Rose Test Garden)打造出城市悠閒又高品質的環境，兩三天真的不夠玩。

波特蘭擁有全球最大獨立書店 / 來源： flickr 優閒的餐車文化 / 來源： flickr 暢遊位列全美最老的玫瑰園 /來源： flickr 又有浪漫別稱孤星州 (Lone Star State)的德州，更是擁有獨特風格的前獨立國家，擁有除了強烈牛仔文化之外的豐富遺產──好吧，豪邁的氣息其實在德州能深刻感受，因為餐點﹑飲料會很大份，大型車輛也多，德州有沙漠、草原、都會和海岸，就是完美的度假去處！

在富蘭克林烤肉店享受豪氣肉食 / 來源： flickr 奧斯汀傳奇的彭湃「富蘭克林烤肉」和歐風的聖安東尼奧，還保留幾百年前西班牙人留下的修道院和19世紀戰役遺址，探索迷人又壯闊的美國歷史，來德州沒錯。

葡萄牙處處都是悠閒景象 / 來源： flickr 想找歐洲最省錢的旅遊城市，可以考慮葡萄牙最南端的Faro法魯，舊城區還保留早期北非摩爾人的建築和特殊香料烹調的料理cataplana海鮮砂鍋，大海和細白沙灘也是度假必備，走逛一天後在餐廳裡聽一曲世界非物質文化遺產民謠Fado，閒適又有深度的旅行就在這裡。

克羅埃西亞CP值超高 / 來源： pixabay 萊比錫的老城精緻可愛 / 來源： wikimedia 此外，地中海沿岸的克羅埃西亞、西班牙的海港Vigo, 德國東部的萊比錫與文化之都開姆尼茲（Chemnitz）這幾年都很受歡迎，物價也不比西歐大城高，下次旅行專攻小城吧？

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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