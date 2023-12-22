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平地下雪了！ 全台超美夢幻聖誕樹+紛飛人造雪 北中南１０大「浪漫飄雪秀」一次蒐集

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／新光三越、台茂購物中心粉絲頁、屏東聖誕節官網
圖／新光三越、台茂購物中心粉絲頁、屏東聖誕節官網

一波波的冷氣團來襲！ 民眾好期待高山或平地降瑞雪的消息，想要追雪的12月佳節其實很容易，快來看看哪邊有美麗夢幻聖誕樹，搭上氣氛造景，就有機會一圓「紛飛雪花秀」的夢想，快來看看北中南必拍「浪漫飄雪秀」一次蒐集吧！

新北 歡樂耶誕城

圖／新北耶誕城官網
圖／新北耶誕城官網

新北歡樂耶誕城於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場展出，其中站前廣場必訪的「魔幻蛋糕城」，15公尺高的耶誕樹蛋糕，點綴上無數個璀璨的LED燈，除了音樂、轉動機械燈光秀之外，展期6:00-10:00間，每隔15分鐘會有雪花緩緩飄落，營造耶誕氛圍，夢幻到不行。

台北信義新天地 新光三越A11

圖／新光三越提供
圖／新光三越提供

台北信義新天地期間限定的雪白北歐風情，17公尺高的「時光之樹」擁有純白色調的迷人風情，更加入12時序概念，每天早上10:30至晚上10:30於會呈現出不同動畫窗景，同時搭配30秒飄雪氛圍，48天活動中會上演近1200場秀。

台北 統一時代百貨

圖／統一時代百貨提供
圖／統一時代百貨提供

台北時代百貨聖誕主樹Purple Wish 位在2F夢廣場，每日18:00-21:00整點播放主題燈光秀，12月24日升級為雪花燈光秀，陪大家度過浪漫聖誕節。

桃園 華泰名品城

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書
圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

華泰名品城聖誕村今年以「U Got a Lucky Year」的祝福寓意，集結3大必拍打卡點，包括幸運聖誕樹、禮物製造所等，還有限時34天的「飄雪聖誕市集」盛大登場。

桃園 台茂購物中心

圖／台茂購物中心粉絲頁
圖／台茂購物中心粉絲頁

桃園台茂購物中心今年打造了「雪怪與迷宮耶誕樹」，以白雪迷宮為主題，高聳耶誕樹與可愛雪怪置身其中，加碼每日整點「雪花秀」，輕柔雪花搭配繽紛光芒與應景音樂，浪漫又充滿童心。

台中 東勢客家文化園區

圖／東勢區公所提供
圖／東勢區公所提供

東勢客家文化園區後方原車站月台規劃到尋跡廊道兩側，以星空雪屋為主題，建置一棵近2層樓高耶誕樹，加裝人造雪，即日起至本月31日止，模擬雪景展出時間，每天晚上5點半、6點半、7點半、8點半共四場。

台中 東海大學

圖／東海大學
圖／東海大學

打造全台大學最美的聖誕，台中東海大學也飄起繽紛白雪，建置一個高接近七米的聖誕樹，並引進人工雪花機，白雪皚皚的飄落在美麗閃耀的聖誕樹上顯得格外繽紛。

南投 九族文化村

圖／九族文化村提供
圖／九族文化村提供

南投日月潭的九族文化村，即日起至2024/1/1止推出「聖誕歡樂月」，廣場12米高、南投最高的聖誕樹，天天搭配雪花紛飛秀，每日上午10:30起於文化廣場，整點與半點演出180秒，每逢週六日延長營業至19:00，加碼演出聖誕音樂燈光秀，一秒進入最歡樂浪漫的雪國樂園。

高雄 夢時代購物中心

圖／夢時代購物中心提供
圖／夢時代購物中心提供

夢時代購物中心「愛 Sharing」今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為主題，打造超過13米高聖誕主樹，於每日18：00～21：00間每整點時段演出主題燈光秀，更在週末加碼聖誕雪花秀，讓港都高雄飄起雪，猶如身在歐洲的時尚聖誕魅力。

屏東聖誕節

圖／翻攝自屏東聖誕節官網
圖／翻攝自屏東聖誕節官網

2023屏東聖誕節將屏東公園將變身為全台最夢幻的粉紅飄雪世界，除了打造12大燈區，還有燈光展演、聖誕市集村、聖誕老人免費合影等活動，「造夢大道飄雪秀」於每周六、日及國定假日限定，18:00～22:00每整點鐘上演浪漫飄雪。

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