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追蹤蒸汽藍皮列車！台灣蒸汽火車哪裡來、世界蒸汽火車比一比

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圖片來源｜欣傳媒
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台灣最具懷舊風情的「藍皮解憂號」觀光列車，與有80年歷史的「蒸汽機車女王」CT273，上星期六合體「蒸汽藍皮列車」，堪稱鐵道迷最期待的夢幻組合，造成轟動，台灣蒸汽火車頭所到之處，每每吸引鐵道迷追逐，蒸汽火車的魅力何在？話說蒸汽火車的歷史淵源、以及國內外蒸汽火車一次看！

「藍皮解憂號」觀光列車，與「蒸汽機車女王」CT273合體「蒸汽藍皮列車」，造成轟動。圖片來源｜欣傳媒
「藍皮解憂號」觀光列車，與「蒸汽機車女王」CT273合體「蒸汽藍皮列車」，造成轟動。圖片來源｜欣傳媒

台灣鐵道歷史話說從頭

台灣蒸汽火車有哪些？

台灣的鐵道歷史於1887年從第一條鐵道：基隆-新竹開工展開，1912年阿里山森林鐵路誕生，最高點二萬平車站海拔2,000公尺，是東亞第一的登山鐵道，日治時期昭和年間，大型蒸汽機車引進，也是蒸汽火車全盛時期，1960年代鐵路動力柴油化，逐漸退場，鐵路電氣化之後全面退場。

阿里山林鐵是備受歡迎的觀光火車之外，也是台灣重要的文化資產。圖片來源｜欣傳媒
阿里山林鐵是備受歡迎的觀光火車之外，也是台灣重要的文化資產。圖片來源｜欣傳媒

臺鐵於1998年修復CK101蒸汽機車，修復保存的包括CK124、DT668、CT273等。阿里山林鐵具百年歷史的國寶級蒸汽火車，於1999年修復Shay 26號，後續又修復31號、25號，以及最新完成的21號。它們除了現在是備受歡迎的觀光火車之外，也是台灣重要的文化資產。

這次蒸汽藍皮搭載的蒸汽火車頭CT273。圖片來源｜欣傳媒
這次蒸汽藍皮搭載的蒸汽火車頭CT273。圖片來源｜欣傳媒

這次蒸汽藍皮搭載的蒸汽火車頭CT273，也是夏日盛典「仲夏寶島號」所採用，每年都吸引鐵道迷競相追逐。臺鐵CT270型蒸汽機車與日本國鐵C57型蒸汽機車同型，為臺鐵速度最快的蒸汽機車，時速可達100公里，並因其優美且流線的外形而享有「蒸汽機車女王」等美譽，CT273蒸汽機車於2014年鐵路節復駛。

台灣的蒸汽火車從哪裡來？鐵道達人古庭維表示，台灣蒸汽火車都是海外製造，從最初期的騰雲號為德國製造，後來以英國、美國製造居多，日本本土自1910年代開始自製之後，臺鐵的蒸汽火車從1920年代開始基本上都採日本製。

德國薩克森州的窄軌蒸汽火車，串聯當地特色景點，一直是旅遊亮點。圖片來源｜欣傳媒
德國薩克森州的窄軌蒸汽火車，串聯當地特色景點，一直是旅遊亮點。圖片來源｜欣傳媒

國外蒸汽觀光火車

從歐美到日本都受追捧

古董蒸汽火車瀰漫懷舊氣息，在全世界都很受到歡迎，在國外有許多知名的蒸汽觀光火車，例如電影《哈利波特》中的「霍格華茲特快列車」真實存在，它是來自蘇格蘭的Jacobite蒸汽火車，電影中其穿越格蘭芬南高架橋（Glenfinnan Viaduct）為經典場景。奧地利歷史悠久的登山鐵道蒸汽火車：阿亨湖登山齒軌蒸汽小火車、夏夫堡登山齒軌蒸汽火車，藉此更可以眺望湖光山色。德國薩克森州的窄軌蒸汽火車，串聯當地特色景點，一直是旅遊亮點，透過搭乘蒸汽火車，得以欣賞阿爾卑斯山壯麗美景。

行駛於日本山陰地區的蒸汽火車「貴夫人號」。圖片來源｜欣傳媒
行駛於日本山陰地區的蒸汽火車「貴夫人號」。圖片來源｜欣傳媒

同樣對蒸汽火車有孺慕之情的日本，有運行於九州的熊本和人吉之間的SL人吉號（SL Hitoyoshi）8620形蒸汽機車，行駛於日本山陰地區的「SL山口號」的「C57型1號機」復古蒸氣火車，各車廂展現大正、明治、昭和等不同時期風格。

台灣未來能夠有機會大力發展蒸汽觀光火車？古庭維指出，必須有相關條件配合，其一是要有專門的維修單位保養蒸汽火車，目前臺鐵是沒有的，其二是要有能搭配的車廂。

得標經營「藍皮解憂號」的雄獅旅遊則表示，未來計畫申請定期蒸汽機車與「藍皮解憂號」合體，希望能滿足民眾的期待。

藍皮解憂號行程

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300401

觀光 阿里山 德國

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