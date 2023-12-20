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《華燈初上》台北福華！7處神秘空間解鎖 抽萬元住宿券

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
圖/台北福華大飯店提供
圖/台北福華大飯店提供

台北福華要用不一樣的方式迎接四十周年！今起「福華1984」年度特別活動首度登場，飯店將重啟被時光凍結、有如《華燈初上》的經典場景，打造一場沈浸式的復古派對。民眾只要解鎖這7處神秘空間並留影，就可抽千元餐券及萬元雙人住宿券等好禮。

台北福華大飯店1984年創立以來，曾陪伴無數台北人與國際政商名流共度難忘時光，邁向四十周年之際，今宣布將首度攜手福華名品、潮人物等在地生活風格品牌，推出「福華1984（THE GREAT HOWARD）」特別活動，將這座經典雋永的歷史飯店搖身一變成為充滿驚喜的大型「沈浸式復古派對」。

自今（12月20日）起至2024年1月28日，邀請全台北人穿上時髦有型的80年代裝扮，穿梭在館內多達7處的獨家復古空間，循線找出福華館內最具經典韻味的指定打卡點，只要集滿其中三個打卡點合影照片，影中人即可獲得抽獎機會乙次。

指定打卡點包含以台劇《華燈初上》中男女主角曾留下浪漫足跡的透明電梯為背景、同時可將中庭彩虹牆一覽無遺的隱藏版拍照區；還有集結30餘年歷史手工製作西服、花店和設計名品等店舖的貴婦私房購物路線，以及保留了古董級理髮椅和梳妝台、復古氛圍宛如電影場景的隱藏版密室等神秘場景，台北福華也在現場備有旗袍上衣、文青服裝與古董手拿包等造型配件。

活動期間，每日上午11點30分至下午6點，至四樓美容院入口報名並完成指定任務即可參加抽獎，獎項包含珍珠坊港點吃到飽餐券（價值1,050元）、彩虹座下午茶餐券（價值950元）、台灣時尚品牌福袋、現金抵用券等豐富好禮，人人有獎。

另有社群加碼周周抽，打卡上傳貼文至FB或IG貼文並標記 #福華40及#HOWARD40，即有機會獲得台北福華高級雙人房一泊一食住宿券（價值10,000元）。活動詳情可查官網：https://bit.ly/471zSu7，或至Accupass活動專頁查詢：https://reurl.cc/zlgg0N

隱身在不起眼的角落，在這樸實無華的密室裡，過去都靠著老師傅靠著一雙巧手細細梳理坐在紅色皮椅上的每張面容。圖/台北福華大飯店提供
隱身在不起眼的角落，在這樸實無華的密室裡，過去都靠著老師傅靠著一雙巧手細細梳理坐在紅色皮椅上的每張面容。圖/台北福華大飯店提供
以知名版畫家廖修平於民國79年重新設計塗裝的中庭彩虹座為背景，即可輕鬆拍出帥氣時尚大片。圖/台北福華大飯店提供
以知名版畫家廖修平於民國79年重新設計塗裝的中庭彩虹座為背景，即可輕鬆拍出帥氣時尚大片。圖/台北福華大飯店提供
一間間像密室的電話亭，是福華飯店中另一處「時代的眼淚」。圖/台北福華大飯店提供
一間間像密室的電話亭，是福華飯店中另一處「時代的眼淚」。圖/台北福華大飯店提供

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