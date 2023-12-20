《華燈初上》台北福華！7處神秘空間解鎖 抽萬元住宿券

台北福華要用不一樣的方式迎接四十周年！今起「福華1984」年度特別活動首度登場，飯店將重啟被時光凍結、有如《華燈初上》的經典場景，打造一場沈浸式的復古派對。民眾只要解鎖這7處神秘空間並留影，就可抽千元餐券及萬元雙人住宿券等好禮。

台北福華大飯店1984年創立以來，曾陪伴無數台北人與國際政商名流共度難忘時光，邁向四十周年之際，今宣布將首度攜手福華名品、潮人物等在地生活風格品牌，推出「福華1984（THE GREAT HOWARD）」特別活動，將這座經典雋永的歷史飯店搖身一變成為充滿驚喜的大型「沈浸式復古派對」。

自今（12月20日）起至2024年1月28日，邀請全台北人穿上時髦有型的80年代裝扮，穿梭在館內多達7處的獨家復古空間，循線找出福華館內最具經典韻味的指定打卡點，只要集滿其中三個打卡點合影照片，影中人即可獲得抽獎機會乙次。

指定打卡點包含以台劇《華燈初上》中男女主角曾留下浪漫足跡的透明電梯為背景、同時可將中庭彩虹牆一覽無遺的隱藏版拍照區；還有集結30餘年歷史手工製作西服、花店和設計名品等店舖的貴婦私房購物路線，以及保留了古董級理髮椅和梳妝台、復古氛圍宛如電影場景的隱藏版密室等神秘場景，台北福華也在現場備有旗袍上衣、文青服裝與古董手拿包等造型配件。

活動期間，每日上午11點30分至下午6點，至四樓美容院入口報名並完成指定任務即可參加抽獎，獎項包含珍珠坊港點吃到飽餐券（價值1,050元）、彩虹座下午茶餐券（價值950元）、台灣時尚品牌福袋、現金抵用券等豐富好禮，人人有獎。