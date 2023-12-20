年終員旅去哪裡？網友力薦這十國　2024「這家企業」千人海外同遊！

文／戴婧雯

年終將至，各大企業公司紛紛祭出各式福利，希望犒賞員工在過去一年付出的努力；而在各種福利中，員工旅遊就屬員工們最期待的福利之一，若能出國那就再好不過了！不過全公司上下這麼多人，員工旅遊到底去哪裡才是正解呢？

員旅去哪才不雷？日本聲量破萬爽坐冠軍寶座

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理成文章《老闆快點帶我出國玩！員工最想去員旅的十大國家來了》，發現「日本」、「泰國」、「越南」、「韓國」和「馬來西亞」等都名列前茅，是員工最想去員旅的前五名國家。

日本一直以來都是台灣人最愛去旅遊的國家之一，不僅地理位置方便，有海景、能血拼還有景點可逛，成為員工旅遊的冠軍國家可說是實至名歸；而位於東南亞的泰國、越南和馬來西亞更因便宜物價及豐富的自然景觀，被列入員工們想要放鬆度假的目標。大家都熟知的韓國更不用說，好逛好買還可以追星，也是員工們在規劃員工旅行時的目的地之一。此外，「菲律賓」、「印尼」、「馬爾地夫」、「新加坡」和「美國」也因各國特有的風土民情和人文背景成功上榜。





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2024員旅就去日菲奧捷！信義房屋2009年起送員工出國玩

信義房屋也聽到了員工的願望，將會讓全年度工作表現達標的員工在2024年春節和暑假期間出國放放鬆，經過投票選出日本四國、菲律賓長灘島以及奧地利和捷克雙國遊，出遊人數包含員工和眷屬在內，預計屆時出遊人數可達千人左右。

實際上，這也並非信義房屋首次為員工們規劃海外旅遊做為獎勵；早在2009年起，信義房屋開始舉辦海外獎勵旅遊，只要工作表現優異，第一線的房仲業務或內勤同仁都有機會參與；員工們不限年齡和年資，可依照不同的獎勵標準選擇出遊方式，如最高等級的海外長線雙人遊或短線四人遊，等同於公司招待一家大小出遊；而最基本的等級，也可享受免費的短線單人遊，一樣福利滿滿！2009年至今，每年大約有500至800位員工和眷屬參與，足跡踏遍北海道、東京、大阪、新加坡等，而長線旅遊更曾前往芬蘭、德國、英國等地。





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疫情當前將旅遊轉化為獎金 期許成為員工最有力的後盾

即使前幾年受到疫情攪局，信義房屋依然體恤員工辛勞，連續3年將海外旅遊的團費均價，直接用現金核發「家庭幸福金」給獎勵員工，2022年的「家庭幸福金」甚至超過9200萬元，強調即使不能出國遊玩，獎勵也一樣不會中斷。此外，獎勵制度彈性滿滿，也充分考慮員工需求，因此不少信義房屋的員工選擇將出國機會提供給父母，讓父母也可以有出國喘口氣、放鬆的機會。

信義房屋今年入選「臺灣高薪100指數」，是唯一上榜的房仲業公司，一直以來提供入職新人和資深同仁極具競爭力的薪獎福利制度，包括底薪保障、二十五萬起跳至三百萬元不等的長期發展獎金，每年也會從公司的稅後盈餘提撥1／3供員工作為年終獎金。信義房屋堅持，無論房市景氣如何變化，員工都能擁有具競爭力的薪酬，更能夠憑藉自己的努力，創造更高的收入。信義房屋也表示，未來將會持續優化薪獎和培育方面的資源，希望能夠成為員工背後最有力的支持和後盾。