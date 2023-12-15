五星級長榮航空高雄直飛六大航點 搭耶誕彩繪輕軌列車抽機票

充滿聖誕氛圍的「長榮航空－耶誕跨年雄歡樂」彩繪輕軌列車正式開跑。 圖：長榮航空／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】隨著步入12月份，街上的聖誕氣息也越來越濃厚，高聳的聖誕樹與燈飾，都讓人開始期待聖誕到跨年的這段特殊日子中，該如何來趟精彩的旅遊。作為旅客最喜愛的天空橋樑，秉持著「用心、真心、全心」服務的長榮航空，特別走進南台灣推出「長榮航空－耶誕跨年雄歡樂」彩繪輕軌列車，與南台灣的朋友們同樂。

值得一提的是，作為重點市場之一，長榮航空在南台灣布局甚深，目前有從高雄直飛東京、大阪、福岡、首爾、上海、澳門等6大航點，並供給充沛的運能，從兩岸到日韓等重點城市全面滿足，提供旅客翱翔天際的最佳選擇。

▲隨著長榮航空耶誕彩繪輕軌列車加入，為南台灣的耶誕氛圍注入全新活力。 圖：長榮航空／提供

用心服務備受認可 五星級航空持續斬獲國際大獎

憑藉著卓越的飛安與優異的服務，讓長榮航空一直是旅客翱翔天際的最佳選擇，更是國際競賽的常勝軍，今年 SKYTRAX 所頒發的全球航空公司大獎中，長榮航空便一舉奪得「全球10大最佳航空公司」第9名、「全球最佳豪華經濟艙」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」等16項獎項，便能看出消費者對於其服務的高度評價。

不僅如此，國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 將長榮航空評選為「2023年全球25大最佳航空公司第8名」，並成為台灣唯一一家入選、連續10年榮獲「全球前20大最安全航空公司」的殊榮。由此不難看出，長榮航空在飛安、服務的嚴格把關，讓全球都高度認可。

搭長榮航空耶誕彩繪輕軌列車 抽亞洲不限航點商務艙機票

為了歡慶「長榮航空－耶誕跨年雄歡樂」彩繪輕軌列車開跑，長榮航空特別推出好康大回饋，民眾只要於耶誕彩繪輕軌列車廣告上刊期間（2023/12/1～2024/1/30），掃描車廂內外 QR Code 加入長榮航空 LINE 官方帳號，點選最想前往的高雄直飛任一航點，就有機會抽中好禮，最大獎為台灣區出發至亞洲區不限航點商務艙來回機票1張，以及長榮航空 BOEING 787 飛機模型、拼圖等獎項，趕快手刀參加。

▲長榮航空特別推出耶誕彩繪輕軌列車開跑活動，掃描 QR Code 加入官方帳號參加活動，就有機會獲得台灣區出發亞洲區不限航點商務艙機票。 圖：長榮航空／提供

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