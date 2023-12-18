歡樂耶誕城最後假期 必買新北青農好物

今年度新北歡樂耶誕城於12月30日及12月31日的跨年假期，在府中商圈的重慶路行人徒步區辦理「好青派對」主題市集，現場共有15攤新北青農展售自家優質農特產品，新北市農業局歡迎民眾朋友前往支持，把握耶誕城的最後周末感受耶誕氛圍。

12月30日及12月31日好青派對主題市集在府中行人徒步區熱鬧登場。 圖／新北農業局 提供

本次「好青派對」主題市集飲品部分有獲得GreatTaste英國美食風味獎的青心茗坊、ITCE2023國際茶咖啡品鑑大會優選的良昇生態茶作，以及五星級製茶廠的天芳茶行，今年冬茶由於氣候良好且雨量適中，茶樹生長健壯，茶農透過精湛製茶技術造就茶品獨特韻味，歡迎民眾把握冬茶上市的時間挑選優質茶品。另外還有台灣咖啡發展協會的2位夥伴-甜宇宙GALAXIE SUCRÉE及Katasumi Cafe隅生咖啡工作室於現場販售優質咖啡及手工餅乾。

榮獲GreatTaste英國美食風味獎的青心茗坊於現場展售。 圖／新北農業局 提供

新鮮農產部分有阿財綠竹農場所生產的新北健康三寶之一的綠竹筍乾以及當季新鮮蔬果，八里榕爺黃金筍園也將綠竹筍入菜，提供綠竹筍壓磚土司及竹筍粥等，為寒冷冬日帶來暖呼呼的農產美食。最後還有三峽五寮尖山羊乳販售自家生產的山羊乳及山羊奶饅頭，受到細心照顧的羊咩咩所生產的羊奶騷味降低，口感清爽。

鼎勝養蜂場國產優質蜂蜜屢獲國產蜂蜜品質評鑑獎項。 圖／新北農業局 提供

農產加工品則有三峽橘園天然清潔液利用黑糖、柑橘和純淨的山泉水，經過發酵製作天然的橘子精油洗潔液，藉此為格外品找出新的利用方式。深石平地方創生協力隊精選石碇在地三才靈芝農場所產的靈芝，製作靈芝系列產品，如靈芝茶、靈芝養生膳湯等，是送禮及孝敬長輩的好選擇。以及金山汪汪地瓜園以台農57黃金甘藷及台農73號紫玉甘藷製作而成的爆米花，十分刷嘴，讓人一口接一口停不下來。

阿財綠竹農場販售秋冬當令蔬果。 圖／新北農業局 提供

最後還有蘆洲三寶爸的窩、三峽昌輝養蜂場及鼎勝養蜂場的國產優質蜂蜜，以及取得韓國Air-Magic精品多肉農場台灣獨家授權的Air-Magic多肉植物育種農場，提供樣式多種、外型可愛的多肉植物。豐富的農產及農產加工品，帶給民眾朋友一個甜蜜耶誕及跨年假期。

台灣咖發展協會夥伴-甜宇宙GALAXIE SUCRÉE販售聖誕限定手工餅乾。 圖／新北農業局 提供

新北市政府農業局長李玟表示，在今年最後的周末，歡迎大家前往支持本市在地農友，支持地產地銷，減少碳足跡，為農業永續發展盡一份心力，農業局作為新北青農最強力的後盾，更將秉持「新北市做大事 農業健康市/式」的理念，與新北青農共同來打拼，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

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