星宇航空舊金山啟航、米其林三星美食登場 攜手礁溪寒沐酒店送機票

星宇航空繼今年4/26開啟台北–洛杉磯航線後，將於12/16開航第二條美國航線台北–舊金山，機上餐點向來是星宇航空最大亮點之一，這次在舊金山新航線上，與米其林三星餐廳—Taïrroir攜手合作，推出翻玩台灣味的新潮法式料理。

星宇航空與米其林三星餐廳—Taïrroir攜手合作，主廚是目前唯一摘下米其林三星的台灣主廚。圖片來源｜星宇航空

星宇航空宣布頭等艙新菜色與米其林三星餐廳—Taïrroir攜手合作，推出5道精緻美饌，將於12/16開航的台北飛往舊金山航班登場，明年起台北出發洛杉磯的航班也可品嚐到，而蔬食主菜「星昂栗宇」於台北出發新加坡的頭等艙上亦可享用得到。

Taïrroir主廚何順凱主掌

台灣唯一摘下米其林三星主廚

Taïrroir由主廚何順凱領軍，於2023年榮獲米其林三星殊榮，何主廚也是目前唯一一位摘下米其林三星的台灣主廚，擅於結合法式料理與台灣經典菜餚，秉持「在台灣發現世界，讓世界看見台灣」之理念，以法式新浪潮的表現手法，演繹最道地台灣料理精神，向世界闡述屬於台灣新時代的飲食文化。

星宇航空與Taïrroir攜手為頭等艙旅客完整設計從前菜、主菜到甜點，共五道翻玩台灣味的新潮法式料理。圖片來源｜星宇航空

頭等艙5道美饌

翻玩台灣味 新潮法式料理

這次星宇航空與Taïrroir攜手為頭等艙旅客完整設計從前菜、主菜到甜點，共五道翻玩台灣味的新潮法式料理，主廚融合了台灣辦桌文化、在地街頭小吃元素、東西方餐點的共通點和季節特色食材等，透過這五道料理，向世界的乘客展演台灣獨有的風味樣貌與人文歷史。

前菜「龍是為著你」龍蝦沙拉靈感來自台式辦桌菜餚，製成龍蝦三明治，搭配龍蝦濃湯為旅客暖胃。圖片來源｜星宇航空

前菜「龍是為著你」龍蝦沙拉靈感來自台式辦桌菜餚，製成龍蝦三明治，搭配龍蝦濃湯為旅客暖胃；「鱔解人意」則創意結合台式及美式街頭小吃：台南鱔魚意麵及塔可餅，將酥脆鱔魚夾在塔可餅中，點綴藍紋起司增添風味；主菜「不哞而何」源自法國家庭料理「火上鍋」，入口即化的澳洲和牛頰搭配時令蔬菜，沾取暗藏台味的沙茶雷莫拉蛋黃醬，與回憶中的沙茶火鍋不謀而合；甜點「莓海羅盤」結合薑及黑糖元素製成的磅蛋糕，搭配酸甜草莓與羅勒冰沙，個性辛香中搭襯著優雅細緻的甜味，為用餐畫下美好的句點；為蔬食旅客打造的主菜「星昂栗宇」，將千層板栗製成栗子塔，搭配黑松露菜捲，無肉料理也同樣驚艷味蕾。

星宇航空策略長劉允富(左二)、Taïrroir主廚何順凱(中)合影。圖片來源｜星宇航空

台北-舊金山2024/3/20起每日飛航

新型A350執飛

星宇航空策略長劉允富表示：星宇航空自創立以來秉持要讓更多人認識台灣的初衷，在機上服務用品、餐飲的規劃都挑選優異的台灣品牌進行合作，目前為止受到了諸多的正評及肯定。而此次與今年剛摘下米其林三星的「Taïrroir」合作，希望能再次突破機上餐點的既有印象，讓台灣料理職人的理念跟著星宇航空，推展到全世界。

星宇航空A350頭等艙。圖片來源｜星宇航空

星宇航空台北-舊金山航線開航初期每週三班，並將於2024年3月20日起增班為每日飛航，由新型A350執飛，嶄新客艙搭配全新的米其林三星級美味餐食，將為旅客帶來最頂級的飛航體驗。

MU TABLE廚藝團隊精心打造的「沐饗東瀛美食祭」。圖片來源｜礁溪寒沐酒店

星宇航空攜手礁溪寒沐酒店

用餐抽日本機票 住房直接送機票

從歲末到明年春季，星宇航空攜手礁溪寒沐酒店，以「吃喝玩樂遊日本」為主題，打造一系列精彩餐飲與住房活動。礁溪寒沐酒店首波MU TABLE自助餐廳於2023年12月15日至2024年2月29日推出午晚餐限定「沐饗東瀛美食祭」，午餐每位1,180元起+10%，晚餐每位1,680元+10%，大啖超過50道的日本特色美饌，包含北海道湯咖哩、九洲筑前煮、關東壽喜燒等。凡消費用餐就有機會抽中星宇航空日本來回機票，更祭出多組用餐優惠，最低可享5折。此外，2023年12月15日至2024年3月31日推出「沐遊東瀛住房專案」每房每晚33,600元起，入住即可獲取星宇航空日本來回機票一張，直飛日本不用等！

寒沐最頂級的總統套房「寒沐苑」。圖片來源｜礁溪寒沐酒店

美食祭濃厚東洋氛圍佈置

屋台造型餐車 專人現做料理

MU TABLE廚藝團隊精心打造的「沐饗東瀛美食祭」，一進門口便能感受到濃厚的東洋風情，入口處與各餐檯區域妝點上日式圖騰與特色物件，更特別設置「四大屋台造型餐車」，由專人現做料理與服務，體驗起源於江戶時代的庶民小食文化，感受濃厚的日式路邊攤風情。同時，更豪華呈現「生魚片壽司檯」、「現煎現烤料理檯」、「現煮拉麵區」、「日式涼拌小菜區」、「和風熱菜區」、「DIY日式調酒」、「甜點區」等獨具風格的主題料理區，讓饕客味蕾秒飛日本，暢饗喝足還有機會將星宇航空名古屋機票帶回家！

「沐遊東瀛」住房專案，入住「望岳閣一泊三食」每晚33,600元起，可享入住當晚MU TABLE自助餐廳晚餐的「沐饗東瀛美食祭」豐盛美味的料理外，包含翌日兩客早餐，另外，再加贈雙人岩彩海鮮餐廳午間定食。以及入住寒沐最頂級的總統套房「寒沐苑一泊一食」每晚68,000元起，包含翌日兩客早餐，機加酒住房專案，讓房客帶走一張單人來回機票，專案於2023年12月15日上午9點開賣預訂，數量有限，售完即止。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300363