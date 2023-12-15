「飯店跨年派對」懶人包／電音、書香、高空景觀、日式祈福任選

從2023年邁入2024年，你準備好怎麼度過了嗎？台灣各地飯店推出精彩的跨年企劃，你可以選擇在101絢爛煙火第一排歡度，也可以選擇在高空景觀餐廳俯瞰夜景，還可以選擇遠離塵囂，在傳統日式的文化氛圍中，祈求新年開運。

台北寒舍艾美酒店推出「炫采魅夜」跨年派對與住房專案。｜台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店

跨年夜派對電音狂歡 首推101煙火券

台北寒舍艾美酒店推出「炫采魅夜」跨年派對與住房專案，今年更首次推出「101煙火券」，跨年當日於館內指定消費的用餐賓客或房客，即可以獨家優惠價加購，最低800元起。

QUUBE特別打造12月31日跨年夜派對，每位3,880元+10%，享受精選酒精飲品無限暢飲、酌酒小食乙份、DJ現場刷碟演出以及欣賞101煙火秀。館內半數以上的房間皆能飽覽台北101大樓美景，精心設計「三天兩夜跨年住房專案」，雙人入住含早餐，每房52,000元起+15.5%，目前只剩零星客房可預訂，建議欲者從速，避免向隅。

台北寒舍艾美酒店QUUBE跨年夜派對，提供琳瑯滿目的飲品選擇。｜台北寒舍艾美酒店

QUUBE跨年夜派對，於晚間9點30分至凌晨1點熱鬧登場，提供琳瑯滿目的飲品選擇，包含香檳、紅白酒、氣泡調酒、啤酒與軟性飲料等讓賓客盡情歡飲，搭配最下酒的小食「起司墨西哥玉米片」，佐沾蕃茄莎莎、蔥酸奶醬或酪梨醬等特色醬料，更是暢快。今年更特別邀請到甜心DJ Summer帶來150分鐘的音樂秀，以電音搖滾節奏將現場氣氛炒到最高點。此外，更提供多款人氣單點美味滿足味蕾，包含迷你火腿起司盤、椒麻雞翅、炸物拼盤等，價格自420元起+10%。賓客將於午夜12點前前往至頂樓高空倒數，寬闊零死角的絕佳戶外空間，將壯麗奪目的101煙火盡收眼底。

今年更首次開賣「101煙火券」，祭出多組獨家優惠方案。首先為享用探索廚房12月31日晚餐的客人，獨享以超值價每位800元加購「101煙火券」乙張，購買四張加碼再送一張。當日於北緯二十五消費的客人或住宿房客，皆可以優惠價每位1,000元加購煙火券乙張。晚間11點30分至凌晨12點30分，一起至酒店頂樓倒數，飽覽101精彩煙火秀，迎接璀璨新年，限量張數，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

eslite hotel誠品行旅距離台北101夜景不過咫尺之遙，成為在繁華地段享受秘境的地點｜誠品行旅

誠品行旅

閱夜之境倒數派對 拉丁樂團演出

eslite hotel誠品行旅即將於松山文創園區啟動誠品24小時不打烊書店，接棒成為書迷們深夜裡的靈感殿堂，同時距離台北101夜景不過咫尺之遙，成為在繁華地段享受秘境的地點。

12/31跨年當晚In Between之間餐廳加碼推出「閱夜之境｜倒數派對」，邀請擁有豐富海外表演經驗的「The Carlos All Stars Band」現場熱力演出，期間提供澎派開胃的風味潮食，以及精選紅酒、白酒及氣泡酒無限暢飲，每位2,200元；另外也同步推出「秘境不眠夜」跨年住房限量專案，單晚最低32,000元起，三天二夜最低39,800元起，邀請旅人在煙花、書冊與樂音之間，絢麗開啟2024年的全新篇章。

「閱夜之境｜倒數派對」，現場將提供澎派開胃的自助式異國風味潮食｜誠品行旅

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「閱夜之境｜倒數派對」，現場將提供澎派開胃的自助式異國風味潮食，席間還可享精選紅白酒、氣泡酒及軟性飲料無限暢飲，豐富繽紛的開胃小點包含香氣濃郁的「煙燻鮭魚野菜沙拉盅」、揉入台灣古早味的「薑汁番茄軟絲塔」、鹹甜銷魂的「港式叉燒酥」、來自西班牙國民料理的「西班牙風味海鮮烘蛋」、口感濃郁滑順的「龍蝦沙拉起司可頌」、令人食指大開的「酥炸松露脆雞」、質地細緻綿密的「奶油起司泡芙」與滋味清爽宜人的「檸檬瑪德蓮」等多款跨界美食。

台北萬豪酒店20樓人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill跨年推出「高空跨年派對」｜台北萬豪酒店

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高空跨年派對 以一夜致富為主題打造

台北萬豪酒店20樓人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill於12月31日晚間10時起推出「高空跨年派對」，入場門票每位2,000元+10%，內含法國酩悅香檳乙杯與開胃點心小食乙份，以及專屬籌碼兩枚。

派對以一夜致富為主題打造，入場籌碼可參與互動遊戲，挑戰成功即有機會獲得限量好禮。現場除了熱力DJ超嗨演出，賓客可於戶外高空露臺欣賞270度台北天際線絕美夜景，遠眺台北101璀璨跨年煙火與松山機場遼闊景色，同時可近距離欣賞摩天輪第一排景致。入場門票為站票，座位區最低消費雙人10,000元+10%起。

台北萬豪酒店INGE’S Bar&Grill戶外高空露臺欣賞270度台北天際線絕美夜景｜台北萬豪酒店

全台飯店唯一連續4年榮獲名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery之推薦酒吧INGE’S Bar&Grill，以獨家比例調製之特調烈酒、原創風味調酒及各式精湛餐食，搭佐高空絕美夜景，成為時尚都會男女歡度跨年夜的首選酒吧。今年推出高空跨年派對，以美國賭城拉斯維加斯為主軸打造，每位賓客一入場皆可獲得專屬籌碼兩枚，現場可至遊戲主桌暢玩趣味「百家樂」，獲勝者可以享有免費精選酒款等加碼好禮。當晚亦邀請DJ現場熱力演出。在無敵美景、美酒、美食環繞及熱鬧氣氛中，迎接2024年的到來。

「虹夕諾雅 谷關」跨年規劃「繪願之餅」祈福活動。圖片來源｜星野集團

虹夕諾雅 谷關

傳統日式迎新年 「謐谷新歲樂」

跨年夜想要遠離塵囂？星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，2023年12月29日起將與旅客們一同迎接第五個跨年活動——「謐谷新歲樂」。

「虹夕諾雅 谷關」跨年規劃「結緣水引」和「繪願之餅」等適合相伴參加的祈福活動，以及能享受料理長特製的會席料理和傳統日式年菜「御節料理」慶祝新年，最後再藉由「靜趣夜酌」與「禪幽靜遠枯山水」兩種放鬆身心的活動，一起靜心相伴邁向2024。

「虹夕諾雅 谷關」提供旅客日本傳統年節早餐「御節料理」。圖片來源｜星野集團

「虹夕諾雅 谷關」2024年1月1日至1月3日，提供旅客日本傳統年節早餐「御節料理」。在日本習俗中，御節料理是感謝神民保佑豐收所準備的供品。料理中也包含許多象徵吉祥的食材，黑豆代表去除邪氣祈求健康、伊達卷代表福慧雙收，栗子的金色光澤可招來財富。一邊享用著美味佳餚，感謝過去一年無病無災，也祈求新的一年平安順利。

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