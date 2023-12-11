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8公尺耶誕大麋鹿現身！ 「2023鐵花燈の祭」耶誕氛圍絕美登場 5大主題燈飾超吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台東縣交觀處提供
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耶誕大麋鹿比人還要高！ 台東縣政府歡喜迎接12月耶誕季，今年首次推出2023「鐵花燈の祭」燈飾，自即日起至113年2月25日止，五大主題燈飾展區在鐵花新聚落佈置，其中佇立在閃閃PARK的8公尺「耶誕大麋鹿」成為最吸睛焦點，還有各式耶誕氣氛燈飾讓民眾們大飽眼福！

圖／台東縣交觀處提供
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交通及觀光發展處表示，在鐵花新聚落首度推出「鐵花燈の祭」活動，每日點燈時間為17:00-22:00，五大展區主題燈飾包括「耶誕大麋鹿」、「雪寶拍拍樂」、「冰晶雪世界」、「水漾幸福門」、「夢幻光城堡」及各種浪漫燈飾，而其中全國最高、最美的超級耶誕麋鹿，是絕對不能錯過的必拍景點。

圖／台東縣交觀處提供
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周圍則有有象徵希望「水漾幸福門」造型光廊；鐵花步道兩側入口，分別有「夢幻光城堡」及手持自拍棒「雪寶拍拍樂」，還有近200公尺長的「冰晶雪世界」浪漫天幕，陪伴大家進入充滿夢幻的耶誕世界。

圖／台東縣交觀處提供
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