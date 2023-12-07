「YOASOBI來台開唱」帶動簡單生活節聲量！討論度最高時刻落在這一天

文／姜雅馨

2023年「Simple Life簡單生活節」於上週六、上週日（2日、3日）在華山1914文化創意產業園區華山大草原隆重舉辦，活動特別邀請大勢天團YOASOBI、告五人、歌手徐佳瑩、乱彈阿翔、孫淑媚、鄭宜農、洪佩瑜、陳珊妮、詹雯婷等多組藝人到場表演，還有超過133個攤位，就是要讓你玩完還意猶未盡、捨不得回家！

簡單生活節上週六開跑！告五人、洪佩瑜、徐佳瑩等實力派歌手接力演唱獲好評

簡單生活節首日即迎來精彩演出，金音獎最佳新人Lücy以〈OH Hey〉等仙氣歌聲連唱10首歌曲，金曲最佳新人洪佩瑜演唱〈如果不在一起就不會分開〉、〈明室〉等動人歌曲，天團告五人則以〈你要不要吃哈密瓜〉、〈醜人多作怪〉、〈帶我去找夜生活〉及〈披星戴月的想你〉等人氣歌曲撥動心弦，觀眾也在如癡如醉的旋律跟著大合唱。

搖滾女王楊乃文以〈A Dream of Bonnie. & Clyde〉酷帥風格炸裂全場，還有〈Monster〉、〈推開世界的門〉、〈我給的愛〉、〈星星堆滿天〉、〈靜止〉炒熱全場氣氛；徐佳瑩演唱〈你敢不敢〉、〈準明星〉、〈失落沙洲〉、〈身騎白馬〉，以溫潤高亢嗓音征服人心。

草原另一側雲舞台讓觀眾近距離看到音樂多樣性，浮空雲裝置也令人直呼超級可愛，鳳小岳、icyball冰球樂團、鄭宜農表演令人眼睛為之一亮；Legacy舞台則有老王樂隊演唱〈千百萬隻手〉、〈安九〉、〈我還年輕 我還年輕〉，明年春天預計將舉行巡迴演出；乱彈阿翔和孫淑媚合作熱情滿滿，互動也十分有趣；街聲舞台另有布萊梅 Bremen Entertainment Inc.和wannasleep代表千禧後新世代兩股創作潮流趨勢，面對個人社會觀察、心境進行演出。

▲簡單生活節邀請歌手洪佩瑜登台演出。

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▲簡單生活節邀請歌手告五人登台演出。

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▲簡單生活節邀請歌手徐佳瑩登台演出。

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▲簡單生活節邀請歌手鄭宜農登台演出。

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▲簡單生活節邀請歌手乱彈阿翔和孫淑媚登台演出。

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日本人氣團體YOASOBI壓軸登場掀高潮！陳珊妮、詹雯婷、芒果醬爆發音樂能量驚艷觀眾

活動第二日，日本雙人組合YOASOBI結束香港活動馬上飛來台灣，不僅大啖海鮮還學會說中文「好吃」，主唱ikura透露兩人逛夜市吃美食，享受演出前輕鬆時刻。YOASOBI作為簡單生活節光舞台壓軸來賓，不僅有粉絲前一晚在華山文創園區徹夜排隊，現場周邊更是早早搶購一空，當天YOASOBI為歌迷接力帶來〈夜に駆ける〉、《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉等曲目，從頭到尾炒熱現場氣氛。

除了YOASOBI登台獻唱，光舞台有李權哲、鶴The Crane動人歌聲迴盪，調教女王陳珊妮氣勢碾壓全場、JADE英式搖滾風吉他、鼓帶動眾人情緒，芒果醬也在雲舞台演出，其中Faye詹雯婷恰巧與個人專輯《在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》不謀而合，神通各式曲風的劉柏辛Lexie和音樂鬼才YELLOW黃宣、LINION和關詩敏搭檔合作，音樂能量更是令人驚艷。

Legacy舞台則由恐龍的皮The Dinosaur’s Skin開場，馬念先、生祥樂隊與米莎驚喜合作，最後由熱狗MC HotDog壓軸演出「ImSoBig」，新世代Yappy、MongTong、Gummy B也在開闊藝術大街唱出屬於自己獨有音樂語言，將情緒傳遞給聽歌的觀眾。

▲簡單生活節邀請歌手YOASOBI登台演出。

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▲簡單生活節邀請歌手鶴The Crane登台演出。

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▲簡單生活節邀請歌手陳珊妮登台演出。

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▲簡單生活節邀請歌手芒果醬登台演出。

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▲簡單生活節邀請歌手Faye詹雯婷登台演出。

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「萬物皆可修」成簡單生活節亮點！演員接棒演出令大人小孩身歷其境

聽完音樂後也可以來逛簡單生活節市集，今年「萬物皆可修」為了現代人追求精神富足、撫慰受傷心靈而生，不僅吃喝玩樂都有，還有大補丁-修理現場秀、大明星說故事及華語金銀銅曲之夜，2日演員張震、桂綸鎂及陳以文發揮實力派演技，一小時內將七個故事描繪得栩栩如生，把角色輕聲細語、緊張小心、激動喧嘩的情緒詮釋到位。

3日張孝全、鳳小岳及許茹芸接棒演出，七個故事隨不同設計，台上LIVE樂隊也從小提琴換成打擊樂器，不論是大朋友還是小朋友都能身歷其境。

睽違三年的「Simple Life簡單生活節」畫下尾聲，不僅反映疫情後人群與社會更為活躍的生命力，多元節目設計、多樣展演內容也獲得好評，更是達成「Everything is possibe！」目標，堅持「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」核心精神，盼望未來簡單生活節也會繼續支持在地文化、創作人，讓創作精神持續發酵。

▲簡單生活節邀請演員陳以文、桂綸鎂及張震登台演出。

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▲簡單生活節邀請演員鳳小岳、許茹芸及張孝全登台演出。

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簡單生活節近三個月聲量破萬！YOSAOBI來台開唱、孫淑媚搭檔乱彈阿翔最受網友關注

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「簡單生活節」近三個月聲量趨勢，9月19日臉書《宇宙電波 UNIPA》、《Kazbom》、《姆士捲》等粉絲專頁分享YOASOBI即將在12月3日到簡單生活節、1月21日台北專場開唱消息，讓粉絲幸福直呼「連續兩個月都可以看到YOASOBI會不會太幸福」、「希望每個月都可以看到」、「對不起大家，我要無情搶票了」，網路聲量累積3,198筆。

12月3日除了YOASOBI在簡單生活節演唱歌單受到熱烈討論，女星孫淑媚搭檔乱彈阿翔也格外引發關注，粉絲紛紛留言「敲碗妳的小巨蛋演唱會」、「這個風格好適合你，超美的」、「驚訝！不一樣的孫淑媚」，網路聲量累積976筆。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「簡單生活節」近三個月探索概念，也能發現「YOASOBI」成為熱門討論話題，可見大多數網友關注「簡單生活節」還是會提及日本雙人天團YOASOBI首度來台開唱消息，無形中也帶動網友討論簡單生活節活動。



image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月07日至2023年12月04日。