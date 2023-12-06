「點子王」黃信川出新書！ 雄獅旅遊「郵輪、鐵道和永續旅遊」三箭佈局2024

雄獅旅遊總座黃信川(中)新書《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》發表，與高鐵總經理鄭光遠(右2)、雄獅集團董事長王文傑(右1)等貴賓合影。圖片來源｜雄獅旅遊

在旅遊業界有「創意點子王」稱號、深耕旅遊業40年的雄獅旅遊董事總經理黃信川，今（5）日於欣講堂文創基地舉行新書發表會，他希望與更多人分享旅遊不僅是「食宿遊購行娛」6大元素，更是「創造美好」的生活產業，因此起心動念完成《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》一書。同時，黃信川也於會中首度公開雄獅迎戰2024年國旅及入境市場的重要三箭：「郵輪」、「鐵道」與「永續」，期望與業界一同共好，擴大台灣觀光的影響力。

雄獅旅遊董事總經理黃信川在旅遊業界有「創意點子王」稱號。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅旅遊首創「大人囝仔聚樂部」，服務樂齡族、提升旅遊內容質素、善用平日淡季旅遊資源，打造新的國旅模式，疫情期間，雄獅旅遊投入臺鐵觀光列車「鳴日號」、「藍皮解憂號」的經營，為台灣鐵道觀光開創新紀元，黃信川都是幕後推手與功臣。

高鐵總經理鄭光遠、雄獅集團董事長王文傑等貴賓皆蒞臨出席新書發表會，場面熱烈。王文傑表示，疫情期間，旅遊業收入僅剩國旅，雄獅旅遊撐過疫情，國旅扮演重要角色，而黃信川的「叛逆」成就了精彩。

雄獅旅遊總座黃信川暢談致勝心法和自身觀察，不藏私分享將旅遊產品提升成經典作品的關鍵要素。圖片來源｜雄獅旅遊

黃信川在新書發表會中提及，他一路成長的歷程，他最感謝的人就是他的父親，黃信川父親為台灣國民旅遊元老黃木龍，他表示，自小看著父親黃木龍經營旅行社，啟蒙他走向推動台灣觀光發展之路。

黃信川自25歲起便跟隨父親腳步踏入旅遊業，一同在觀光產業中開路造林，本書完整紀錄他在觀光產業從導遊領隊、產品規劃、通路推廣到行銷跨域整合的種種過程，更詳述他帶領團隊打造台灣樂齡、鐵道、綠色旅遊，推動產業升級的精采歷程。

2024年雄獅「觀光三箭」關鍵策略，鎖定「郵輪跳島」、「鐵道旅遊」和「永續發展」。圖片來源｜雄獅旅遊

此外，針對雄獅佈局2024年國旅及入境市場「觀光三箭」關鍵策略，黃信川表示，與團隊重新盤點台灣觀光價值，將台灣當作亞洲主力旅遊目的地規劃，鎖定「郵輪跳島」、「鐵道旅遊」和「永續發展」三大軸線，期以強化整體國旅與國際觀光量能，吸引國際觀光客來台。

2024年雄獅展開市場最大包船計畫，推出「挪威奮進號」以台灣基隆為母港。圖片來源｜雄獅旅遊

「永續旅遊」成為新一代顯學，雄獅推廣兩鐵旅遊列車。圖片來源｜雄獅旅遊

隨著「永續旅遊」成為新一代顯學，多數旅客的「旅遊目的」更大於「旅遊目的地」，因此雄獅推出兩鐵旅遊列車，打造「宜花東自行車補給站」13站點，結合鐵道觀光與在地旅遊諮詢服務，提供旅客交通租賃及旅遊行程安排，同步也為國內外旅客推出自行車在地半日遊程，不論是漫遊伯朗大道或是縱橫花蓮太魯閣，隨著領騎就能輕鬆踏上電輔車，走進在地體驗生活。

黃信川新書發表會與貴賓們合影。圖片來源｜雄獅旅遊

在《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》，大大小小30多個趣味故事中，黃信川暢談致勝心法和自身觀察，不藏私分享將旅遊產品提升成經典作品的關鍵要素，揭密雄獅團隊在疫情期間如何突破逆勢，解密藍皮解憂號、鳴日廚房贏得德國iF服務體驗設計獎，被國際認同的秘訣，黃信川期以透過本書，攜手觀光業夥伴一同用行動擦亮台灣觀光品牌。

《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》

作者：黃信川

出版社：時報出版

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