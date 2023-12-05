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搶先開箱！ 超人氣團體YOASOBI合影肥大 「台灣寶可夢中心」提前曝光 粉絲嗨翻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝twitter＠YOASOBI
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上個月才推出寶可夢官方合作新曲，這個月搶先來台開箱！ 日本超人氣團體YOASOBI本月受邀來台參簡單生活節，而今日(12/5)最新曝光，YOASOBI已搶先開箱，將於本週五(12/8)正式公開登場的台灣首間寶可夢中心(Pokémon Center TAIPEI)，紀念商品也同步入鏡，讓寶可夢迷們嗨翻了。

YOASOBI於昨（4）日昨日釋出〈Biri-Biri〉英文版MV，而他們上月才推出與寶可夢官方合作的新曲〈Biri-Biri〉，兩人今日就到新光三越A11館，搶先開箱台灣寶可夢中心，主唱ikura還拿著潤水鴨、Ayase則是拿著布撥，與玩偶貼臉拍照，更一同和門口的快龍（肥大）、皮卡丘合照，更興奮地在推特發文非常感謝官方的用心。

圖／翻攝twitter＠YOASOBI
圖／翻攝twitter＠YOASOBI

寶可夢粉絲們從兩人PO出的照片發現紀念商品售價已隨之曝光，快龍玩偶售價為1,420元，皮卡丘、胖丁、熊寶寶玩偶則為760元。

官方曾提前公布入場辦法，台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」8日將正式開幕，地點在新光三越台北信義新天地A11 3F，為了管控人潮，將於當日早上8點發放「入店整理券」，民眾需要持整理券才能入內，一人只能領取一張入店整理券，並民眾不要在店鋪周邊深夜排隊。

Pokémon Center TAIPEI

地點：新光三越台北信義新天地A11館3F 110台北市松壽路11號 3F

時間：週日~週四 11:00~21:30 週五~週六 11:00~22:00 營業時間以新光三越告示為準

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