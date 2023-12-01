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10點開搶！ 台灣虎航2024夏日航班「飛日韓機票1299元」 明年1/16加開高雄-沖繩

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣虎航提供
圖／台灣虎航提供

手刀搶票！台灣虎航2024年夏季航班優惠，自12月1日10點開搶全員促銷，首波航線包括首爾、釜山單程1299元起，沖繩單程1599元起，東京、名古屋1799元起；而明年加開「高雄(小港)-沖繩」航線亦同步開搶優惠價899元起。

此次夏季航班推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷航線包括：桃園-首爾仁川、桃園-釜山1,299元起；桃園-濟州島1,499元起；桃園-沖繩那霸1,599元起；桃園-岡山、桃園-茨城1,699元起；桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋、桃園/高雄-福岡1,799元起；桃園-札幌(新千歲)2,599元起。促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。

圖／台灣虎航提供
圖／台灣虎航提供

台灣虎航最新公布明年1月16日-2月13日加開「高雄(小港)-沖繩」航線，預計每週二.四.五.日飛，並且從12月1日10:00開賣至12月4日共計4天，將享有優惠價單程未稅價899元起。

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