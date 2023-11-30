喊認賠卻取消「Bug價訂單」惹眾怒！ 台北君悅酒店發道歉聲明

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
取消Bug價訂單惹眾怒，台北君悅酒店發道歉聲明。圖／君悅提供
取消Bug價訂單惹眾怒，台北君悅酒店發道歉聲明。圖／君悅提供

知名訂房網站Agoda於11月初因出現Bug，導致台北君悅酒店原訂明年11/1至11/3一晚要價7、8千元的房價，變成一晚只需2、3千元就能訂到，吸引不少消費者奔走相告搶訂，台北君悅酒店原先公開表示「全數認賠」，但自11/28起，不少民眾陸續收到「訂單已被取消」通知，引發消費者爭議，對此，台北君悅酒店稍早發表聲明，表示對賓客帶來不便表示歉意。

不少網友直言，對於君悅原先認賠的態度轉變，感到有些不滿，因為除了君悅酒店之外，高雄承億、台南晶英等也曾發生同樣錯標價格的情況，但業者皆選擇了認賠，允許消費者依訂單入住。

圖／君悅飯店官網
圖／君悅飯店官網

台北君悅酒店30日發表官方聲明，對於部分賓客透過第三方線上預訂平台Agoda預訂台北君悦酒店的客房訂單被取消。經核查，該問題源於系統技術問題，導致在該第三方平台展示的台北君悅酒店部分房價出現偏差。

事件發後，君悅酒店立即與相關平台進行聯繫，並根據第三方平台的取消政策和條款，對出現錯誤的價格進行調整。

君悅酒店表示，目前正與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通，共同尋找解決方案，一旦有進一步的進展，我們將會即時更新。台北君悦酒店對因此給所有受影響的賓客帶來的不便表達最深的歉意。

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