看棒球搭捷運！ 慶祝大巨蛋亞錦賽12／3開打 北捷彩繪列車「棒球場主題車廂」曝光

台北大巨蛋12月3日將舉辦「亞洲棒球錦標賽開幕戰」，為慶祝大巨蛋啟用，台北捷運即日起在板南線及文湖線搶先推出「看棒球搭捷運」彩繪列車。12月2日則將鄰近大巨蛋的國父紀念館站，變身為棒球主題車站，周邊包含藍、紅、綠線的7個車站，將推出「大巨蛋紀念章戳」。

圖／台北捷運公司提供

北捷為呼籲大家「看棒球搭捷運」，讓棒球熱襲捲2023年冬天，一口氣推出3部彩繪列車，文湖線將有1列車外觀以紅色為基底，加上棒球、球棒、手套等元素妝點，搭配選手的英姿颯颯；板南線則安排2列車，車廂內部變身為棒球場，將投手丘、打擊區設置在此。期許每位旅客，都是最優秀的打擊者，面對生活所投出的各種變化球，都能隨時應戰，揮出漂亮全壘打。

圖／台北捷運公司提供

12月2日起北捷在大巨蛋周邊7站放置「大巨蛋紀念章戳」，歡迎民眾到市政府站、國父紀念館站、忠孝敦化站、忠孝復興站、台北101／世貿站、南京三民站和信義安和7個車站蒐集專屬紀念章，各站印泥也配合捷運路線色，有藍色、紅色和綠色3種，轉乘車站印泥顏色則為黑色。

圖／台北捷運公司提供

「大巨蛋紀念章戳」以大巨蛋為設計主體，右上為代表台北意象代表的101大樓及國際矚目的跨年煙火秀，左側則由中華隊好手，身著CT（Chinese Taipei）縮寫的棒球服及棒球帽；章戳下半部則由捷運列車緊密圍繞大巨蛋，象徵臺北捷運串起彼此間距離，綠色運輸與生活密不可分。

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