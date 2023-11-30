巨型「秋田犬聖誕樹」在華山！ 日本東北遊樂日12／9免費入場 5大精彩亮點搶先看

隨著疫情終於結束，海外旅遊大展開的時節，第9屆的「日本東北遊樂日」即將於2023年12月9日至10日，於華山1914文化創意產業園區登場。規模將逐步回到疫情之前，日本與台灣將近50個參展單位，以及來自日本東北7縣1市的政府及民間單位，聯合中華航空、長榮航空、台灣虎航、星宇航空以及日本航空、ANA ，都將一起共襄盛舉。旅客走入展內，宛如身處日本東北地區，熱鬧歡快的迷人氣氛。

2023日本東北遊樂日。圖／業者提供

深受訪日本遊客喜愛，被稱為仙台三寶的日本東北銘菓「萩之月」，這款由彷彿蒸煮過軟綿口感的海綿蛋糕，包裹卡士達醬海綿蛋糕的甜點，也將出現在現場，並將帶領仙台的武將隊重返「日本東北遊樂日」。不僅帶來精彩的表演，同時也將在日本東北遊樂日販售限量款「久保史緒里」的萩之月禮盒，十款久保史緒里照片隨機贈送，千萬不能錯過！

【菓匠三全】伊達武將隊。圖／業者提供

活動期間，也將帶來早鳥抽獎活動以及遊樂日挑戰卡的遊戲，中華航空、台灣虎航、長榮航空提供機票；旅客最愛的JR東日本，也誠意滿滿的提供東日本鐵路周遊券進行抽獎。走逛一圈「日本東北遊樂日」更可以享受各單位準備的各式各樣的伴手禮，讓來到現場的台灣民眾可以滿載而歸。

銘菓 萩之月。圖／業者提供

第9屆的「日本東北遊樂日」必看精彩內容：

1. 超巨型「秋田犬聖誕樹」

好久不見的秋田犬們，又成群結隊來到台灣囉！「日本東北遊樂日」從日本東北帶來百隻以上的秋田犬，層層堆疊成為大型的聖誕樹，將出現在華山1914文化創意產業園區，可愛度爆表，絕對是年度最卡哇伊的聖誕樹！

今年的「秋田犬聖誕樹」，來自日本最有名的秋田犬八公，今年度迎接誕生100週年，現場會使用100隻百歲限定領巾造型的秋田犬玩偶，打造出巨大的聖誕樹。只要將秋田犬聖誕樹拍照並打卡上傳Facebook或IG，並#日本東北遊樂日，就可以參加「帶秋田犬回家的抽獎活動」。

秋田犬HACHIKO 100周年版。圖／業者提供

2. 新鮮美味!日本海鮮祭 每日2000份海鮮免費送

「日本東北遊樂日」攜手日本貿易振興機構（JETRO），要讓台灣民眾可以玩得開心、吃得盡興！只要現場填寫日本海鮮祭的問卷，出示填寫完畢的畫面，就能領取日本新鮮美味的干貝，每天發送2000顆。歡迎來到「日本東北遊樂日」填問券、吃干貝！

3. 6種免費東北工藝品手作體驗

「日本東北遊樂日」現場，今年也帶來各地方的特色工藝手作，提供台灣朋友免費體驗。有來自福島縣的「紙藝紅牛」、山形縣「迷你花笠」、岩手縣花卷市的「南部流芥子娃娃彩繪」、秋田縣湯澤市的「新粉細工彩繪」、岩手縣的「小岩井農場羊毛氈」以及秋田縣的「生剝鬼裝飾」，只要來到現場，就可以一次體驗日本東北各縣市的傳統手作體驗，都可以在現場DIY並帶回家。

4. 一次喝到清酒、葡萄酒和威士忌的試飲立吞酒吧

回歸疫情前的試飲立吞酒吧，今年除了精選各種來自日本東北的清酒以外，也首次帶來日本東北產的葡萄酒以及威士忌，來到「日本東北遊樂日」現場，就能體驗更多日本東北的美酒。

5. 舞台活動 精彩亮點

今年的舞台活動也精彩萬分，有延續往年都來到「日本東北遊樂日」的日本東北的伊達武將隊等精彩表演外，還有三颯舞、慶賀搗年糕隊等，現場以傳統技藝吸引台灣民眾目光；另外台灣超人氣的網紅「阿翰PO影片」以及「RyuuuTV」、詹姆士，都將來到舞台上，分享日本東北的旅遊體驗。希望讓每一位台灣朋友，都能感受到日本東北滿滿的熱情！

【宮城県・仙台市】樂天女孩。圖／業者提供

【JR東日本】阿翰po影片。圖／業者提供

「日本東北遊樂日」(免費入場)

地點：華山1914文化創意產業園區 東2A~東2D &金八廣場

時間：2023/12/9(六)~12/10(日) 10：00~18：00(最後進場時間17:30)

網頁：https://2023tohoku.gboriginal.tw/

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