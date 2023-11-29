大飯店推責踢皮球！國旅飯店反悔不認「Bug訂單全取消」引眾怒 網怒批：小鼻子小眼睛

不認Bug引眾怒！本月4日國旅飯店出現房價Bug，原先要價8千左右只要3千4就能入住，當時飯店業者表示「將如實際提供民眾住宿」，據報導也指出業者會「全數認帳」，沒想到28日所有Bug訂單竟被全數取消，引發網友不滿，痛批業者「這是欺騙消費者吧！」、「大集團卻是小鼻子小眼睛」。

圖／摘自「機票博土 不累哥」

本月初有不少人撿到agoda訂房網Bug價，事出後，旅遊達人「機票博土 不累哥」先後收到君悅酒店官方消息，業者表示「針對已預訂到優惠價之消費者，台北君悅將如實際提供民眾住宿，以避免後續延伸之爭端」，然而在28日，不累哥再度發文指出，君悅酒店「認了Bug後又取消！」，所有訂單都被取消，但因業者於事後第一時間承認Bug，現在又全面取消並將責任推給agoda，讓他直呼「感覺真的很差」引發網友熱議，有網友怒批「如果當下承認價格錯誤，不認賠也還好，上新聞說承認，炒熱度博好感，私下取消也沒說明，到底是什麼手法」、「公開認賠刷好感，再私底下退人訂單，是不是欠上新聞啊」。

此外，也有網友發現訂單被取消打電話向君悅詢問，等了近20分鐘才被接通，但對方竟將責任推給agoda；另有網友則是打給agoda客服，客服也卸責說是「飯店要求取消所有預訂」，兩方互踢皮球引發網友怒火，怒稱業者「輸不起」、「看來君悅不缺客人啦」。

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