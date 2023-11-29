快訊

國民黨批華視成綠營側翼 不分區第二名竟在自律委員會

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

新光婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大飯店推責踢皮球！國旅飯店反悔不認「Bug訂單全取消」引眾怒 網怒批：小鼻子小眼睛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／君悅飯店官網、黃冠穎攝影
圖／君悅飯店官網、黃冠穎攝影

不認Bug引眾怒！本月4日國旅飯店出現房價Bug，原先要價8千左右只要3千4就能入住，當時飯店業者表示「將如實際提供民眾住宿」，據報導也指出業者會「全數認帳」，沒想到28日所有Bug訂單竟被全數取消，引發網友不滿，痛批業者「這是欺騙消費者吧！」、「大集團卻是小鼻子小眼睛」。

圖／摘自「機票博土 不累哥」
圖／摘自「機票博土 不累哥」

本月初有不少人撿到agoda訂房網Bug價，事出後，旅遊達人「機票博土 不累哥」先後收到君悅酒店官方消息，業者表示「針對已預訂到優惠價之消費者，台北君悅將如實際提供民眾住宿，以避免後續延伸之爭端」，然而在28日，不累哥再度發文指出，君悅酒店「認了Bug後又取消！」，所有訂單都被取消，但因業者於事後第一時間承認Bug，現在又全面取消並將責任推給agoda，讓他直呼「感覺真的很差」引發網友熱議，有網友怒批「如果當下承認價格錯誤，不認賠也還好，上新聞說承認，炒熱度博好感，私下取消也沒說明，到底是什麼手法」、「公開認賠刷好感，再私底下退人訂單，是不是欠上新聞啊」。

此外，也有網友發現訂單被取消打電話向君悅詢問，等了近20分鐘才被接通，但對方竟將責任推給agoda；另有網友則是打給agoda客服，客服也卸責說是「飯店要求取消所有預訂」，兩方互踢皮球引發網友怒火，怒稱業者「輸不起」、「看來君悅不缺客人啦」。

延伸閱讀：

Bug價出包！ 國旅打3折 一夜8千多住房只要3千3 「君悅飯店」全認賠

好市多又出包！買凱薩沙拉、奶油酥竟吃到頭髮　業者回應了

酒店 國旅 台北君悅

相關新聞

大飯店推責踢皮球！國旅飯店反悔不認「Bug訂單全取消」引眾怒 網怒批：小鼻子小眼睛

不認Bug引眾怒！本月4日國旅飯店出現房價Bug，當時飯店業者表示「將如實際提供民眾住宿」，據報導也指出業者會「全數認帳」，沒想到28日所有Bug訂單竟被全數取消，引發網友不滿，痛批業者「大集團卻是小鼻子小眼睛」。

機票899元！虎航「2024夏季航班」開賣飛日韓 高雄旅展線上加碼再下殺

虎迷們設鬧鐘！台灣虎航2024夏季航班開賣，飛日韓單程最低1,299元起。不僅如此，配合本週末的KITF高雄旅展，線上優惠機票下殺899元，設好提醒、準備開搶測手速啦！

逛街同時狂拍美照 北中南「Outlet耶誕美景」製造冬日回憶

訴求適合全家人逛街出遊的大型Outlet，節慶氣氛營造自然重要，桃園華泰名品城、三井Outlet北中南三店，以及高雄SK...

搶先欣賞！山谷燈光節試燈 11月30日點亮全台「海拔最高聖誕樹」

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處近年來在梨山、谷關舉辦「山谷燈光節」，打造全台海拔最高的聖誕樹，同時在谷關佈置浪漫的聖誕派對燈飾，打響梨山谷關觀光品牌。 「2023山谷燈光

耶誕節台中市民有福了！LINE FRIENDS進駐舊火車站，還有16公尺耶誕樹與市集能邊買邊吃

台中市民有福了！一年一度的耶誕嘉年華這回與LINE FRIENDS合作，特地打造「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」主題，擁有十六公尺的超高「甜蜜音樂盒」耶誕樹，旁邊還有兔兔與熊大等角色一起作陪，怎麼拍都好好看。

2023年末「5大樂園」優惠1次看！聖誕裝扮299元入場、身分證對中59折入場

年末將至，全台5間樂園於年末祭出各式優惠，一人不到450元，還有聖誕裝扮馬上299元入場。udn小編帶讀者一起瞧瞧吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。