新北市鐵道馬拉松開放報名！7款「馬」臉毛巾完賽禮超吸睛

新北市鐵道馬拉松接力賽場上，最吸睛亮眼的常是變裝組（圖為2023鐵道馬資料照）。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024新北市鐵道馬拉松接力賽」將於2024年4月21日開跑，即日起開放報名！本次賽事分為「競賽組」、「變裝組」及「企業團體競賽組」共3類別，總計1,100隊的名額，同時，新北市鐵道馬拉松將邁入第9屆，本次亦將7個接力棒次形象化，成為全台唯一的IP化接力賽事活動，周邊物資也將結合IP意象，值得收藏。

▲2024鐵道馬於7棒完賽毛巾融入「馬」IP視覺，相當精彩。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

同時發表全台接力賽事首創的鐵道馬IP角色，以鐵道馬7棒組隊成軍的賽制特色，將7棒的棒次「女神棒」、「海神棒」、「安神棒」、「山神棒」、「風神棒」、「恍神棒」及「迎神棒」作為發想源頭，並取鐵道「馬」拉松之意，同時以12生肖中最有速度象徵的「馬」作為IP塑造的基礎身份，分別設計了7神IP，讓賽事棒次首度形象化，也賦有祝願追友們可以馬到成功的巧思，並於完賽禮的毛巾融入IP視覺，相當具有收藏意義。

總計1,100隊名額分3組類別，包含競賽組900隊、企業團體競賽組100隊及變裝組100隊，跑友追火車之餘，也同時感受貢寮、雙溪之美。本次活動也將提供「早鳥報名禮」，前100隊報名且完成繳費的隊伍，就能獲得獨一無二印上客製化隊名的專屬跑衣，留下與隊友們最美好的追火車回憶。

除了結合首度現身的IP毛巾外，2024新北市鐵道馬拉松接力賽的完賽獎牌融入了運動觀光理念，將賽道所在區域的觀光景點以手繪風格畫進獎牌中，像是貢寮的三貂角燈塔、卯澳漁村、靈鷲山無生道場、福隆彩虹橋、舊草嶺隧道，以及雙溪最具代表的不厭亭、渡船頭意象等，都成為獎牌設計的一部份；同時本屆賽事也將彩色的異材質放進獎牌中，讓獎牌跳脫傳統金、銀的單色調，當7片獎牌拼起來時，就成為色彩繽紛的一塊圓形獎牌，拍照超級吸睛。

此外，每年鐵道馬賽前規劃的旅跑活動更是受到追友高度喜愛，2024新北市鐵道馬拉松接力賽的賽前訓練營，也將結合雙溪及貢寮在地創生組織，加入旅跑輕旅行，讓追友們能更深入體會到雙溪及貢寮多元豐富的觀光價值。

另外，福容大飯店福隆今年依舊不缺席，贊助變裝組前3名獲獎隊伍入住超豪華Villa及無敵海景房；鐵道馬的長期合作夥伴日本西武鐡道公司，維持台日交流情誼，明年也預計將以實際行動回饋鐵道馬。更多活動資訊請於「旅跑新北」官方臉書粉專，或「新北旅客」及「新北市觀光旅遊網」查詢。

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