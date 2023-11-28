快訊

驚！超級紅人榜歌手陳屍飯店得年20歲 詹雅雯傷心證實：媽媽愛你

到台中港避難？烏克蘭一家三口開帆船請求進港 背後真相曝光

大溪站旅客侵入路線！自強號行駛撞及 台鐵晚間列車延誤

搶先欣賞！山谷燈光節試燈 11月30日點亮全台「海拔最高聖誕樹」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2023山谷燈光節－梨山賓館前兩棵高28公尺雪松，打造全台海拔最高的聖誕樹。　圖：參山國家風景區管理處／提供
2023山谷燈光節－梨山賓館前兩棵高28公尺雪松，打造全台海拔最高的聖誕樹。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處近年來在梨山、谷關舉辦「山谷燈光節」，打造全台海拔最高的聖誕樹，同時在谷關佈置浪漫的聖誕派對燈飾，打響梨山谷關觀光品牌。

「2023山谷燈光節」目前設置完成進行試燈中，上梨山賞楓的遊客搶先欣賞催燦的燈光。燈光節即將在11/30點亮大梨山，展期至明年1/7，參山處歡迎國內外旅客利用聖誕與新年假期到大梨山旅遊，可以賞燈、賞楓，品嚐蜜蘋果、甜柿，還有雪梨等溫帶水果；也可以到谷關泡湯看燈，過一個浪漫的聖誕與新年。

▲谷關溫泉公園步道，高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲谷關溫泉公園步道，高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處連續兩年將海拔1956公尺的梨山賓館前兩棵高28公尺的雪松，打造成全台海拔最高的聖誕樹，經過多彩繽紛變化煙花燈飾設計，呈現猶如冬季雪花的美麗模樣，並搭配燈光秀的變幻顏色，吸引許多旅客駐留拍照留念，成為梨山觀光品牌活動，尤其剛好是賞楓季及蜜蘋果季，遊客湧入梨山一房難求。

參山處長曹忠猷表示，今年山谷燈光節已布置完成，目前試燈中已吸引眾多遊客駐足觀賞，今年特別在聖誕樹旁設置「喔熊慶聖誕」與遊客互動，也可以到最高海拔的梨山耶穌堂欣賞閃耀美麗的燈光裝置，歡迎大家來梨山、谷關度過浪漫聖誕假期。

▲2023山谷燈光節-谷關的「星光隧道」。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲2023山谷燈光節-谷關的「星光隧道」。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處說，在谷關溫泉公園則布置為「谷關聖誕派對」氣氛，現場有佈置出:「星光隧道」，流星常被視為帶來好運和祝福的象徵，運用星星形狀架構展現如流星劃過，充滿希望與正能量傳遞；在谷關溫泉公園步道，可以看到以高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置，在夜晚中伴隨著歌曲閃耀進行燈光秀展演，夢幻感十足，到谷關遊玩後，可以選擇晚上泡湯，欣賞燈光後，隔天再到梨山一遊。

參山處指出，豐原客運865路於11/20復駛中橫，讓谷關到梨山的交通更便利，在山谷燈光節展期間，「2023山谷燈光節」活動自今年11/30到明年1/7止，更多活動詳細內容請參閱「參山國家風景區」官網或「趣遊參山」FB粉絲專頁。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

谷關溫泉 賞楓 觀光

延伸閱讀

公館2023公館聖誕季提前開跑 15米落羽松聖誕樹點亮

山谷燈光節11月30日點燈 三井台中港看經典威利汽船

865公車復駛中橫公路 民眾搭乘賞楓更便利

聖誕驚喜！她回家發現「野生無尾熊」掛聖誕樹上 打給動保卻被當惡作劇

相關新聞

搶先欣賞！山谷燈光節試燈 11月30日點亮全台「海拔最高聖誕樹」

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處近年來在梨山、谷關舉辦「山谷燈光節」，打造全台海拔最高的聖誕樹，同時在谷關佈置浪漫的聖誕派對燈飾，打響梨山谷關觀光品牌。 「2023山谷燈光

耶誕節台中市民有福了！LINE FRIENDS進駐舊火車站，還有16公尺耶誕樹與市集能邊買邊吃

台中市民有福了！一年一度的耶誕嘉年華這回與LINE FRIENDS合作，特地打造「台中好甜 LINE FRIENDS好友來樂！」主題，擁有十六公尺的超高「甜蜜音樂盒」耶誕樹，旁邊還有兔兔與熊大等角色一起作陪，怎麼拍都好好看。

2023年末「5大樂園」優惠1次看！聖誕裝扮299元入場、身分證對中59折入場

年末將至，全台5間樂園於年末祭出各式優惠，一人不到450元，還有聖誕裝扮馬上299元入場。udn小編帶讀者一起瞧瞧吧。

台版「汐留燈海」！ 佐登妮絲城堡「星海聖誕節」7大亮點一次看 無敵燈海雪景、平安夜穿禮服免費入園

台版「汐留燈海」！ 佐登妮絲城堡「星海聖誕節」7大亮點一次看 無敵歐洲雪景+粉紅聖誕樹 平安夜「穿禮服」免費入園

搭機必知的事！ 買專櫃正品塞手提行李「過海關全被丟掉」 她哀號誤會「這件事」已久

過海關必知的事！ 買專櫃正品塞手提行李「過海關全被丟掉」 她哀號「誤會這件事已久」

真心怕爆！ 求問「旅遊最怕」在旅館房間看到啥？ 網：小強SAY哈囉、無形的也驚驚

真心怕爆！ 求問「旅遊最怕」在旅館房間看到啥？ 網：小強SAY哈囉、無形的也驚驚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。