搶先欣賞！山谷燈光節試燈 11月30日點亮全台「海拔最高聖誕樹」

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處近年來在梨山、谷關舉辦「山谷燈光節」，打造全台海拔最高的聖誕樹，同時在谷關佈置浪漫的聖誕派對燈飾，打響梨山谷關觀光品牌。

「2023山谷燈光節」目前設置完成進行試燈中，上梨山賞楓的遊客搶先欣賞催燦的燈光。燈光節即將在11/30點亮大梨山，展期至明年1/7，參山處歡迎國內外旅客利用聖誕與新年假期到大梨山旅遊，可以賞燈、賞楓，品嚐蜜蘋果、甜柿，還有雪梨等溫帶水果；也可以到谷關泡湯看燈，過一個浪漫的聖誕與新年。

▲谷關溫泉公園步道，高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處連續兩年將海拔1956公尺的梨山賓館前兩棵高28公尺的雪松，打造成全台海拔最高的聖誕樹，經過多彩繽紛變化煙花燈飾設計，呈現猶如冬季雪花的美麗模樣，並搭配燈光秀的變幻顏色，吸引許多旅客駐留拍照留念，成為梨山觀光品牌活動，尤其剛好是賞楓季及蜜蘋果季，遊客湧入梨山一房難求。

參山處長曹忠猷表示，今年山谷燈光節已布置完成，目前試燈中已吸引眾多遊客駐足觀賞，今年特別在聖誕樹旁設置「喔熊慶聖誕」與遊客互動，也可以到最高海拔的梨山耶穌堂欣賞閃耀美麗的燈光裝置，歡迎大家來梨山、谷關度過浪漫聖誕假期。

▲2023山谷燈光節-谷關的「星光隧道」。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處說，在谷關溫泉公園則布置為「谷關聖誕派對」氣氛，現場有佈置出:「星光隧道」，流星常被視為帶來好運和祝福的象徵，運用星星形狀架構展現如流星劃過，充滿希望與正能量傳遞；在谷關溫泉公園步道，可以看到以高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置，在夜晚中伴隨著歌曲閃耀進行燈光秀展演，夢幻感十足，到谷關遊玩後，可以選擇晚上泡湯，欣賞燈光後，隔天再到梨山一遊。

參山處指出，豐原客運865路於11/20復駛中橫，讓谷關到梨山的交通更便利，在山谷燈光節展期間，「2023山谷燈光節」活動自今年11/30到明年1/7止，更多活動詳細內容請參閱「參山國家風景區」官網或「趣遊參山」FB粉絲專頁。

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