變相漲價？好市多科克蘭衛生紙縮水　消費者實測驚覺「少13克」：真的變薄了

文／姜雅馨

衛生紙是家裡不可或缺的日常生活用品，有些還會印上可愛的印花，根據紙張粗細、厚度不同，每個品牌都有各自的擁護者，其中美式賣場好市多推出「科克蘭」抽取式衛生紙也受到不少消費者青睞。

不過近日有網友發現科克蘭衛生紙疑似縮水，舊包裝和新包裝相差13克重量，消息曝光後也引發其他人熱烈討論。

好市多衛生紙縮水了？消費者買科克蘭衛生紙實測：每包少13克

一名網友前（19）日在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，只見原PO實測科克蘭抽取式衛生紙重量，舊版一包是221克，另一包新版則只有208克，讓原PO忍不住直呼「昨天買的真的比舊的每包少13克」。

貼文曝光後，部分消費者也跟著認證，「確實變較薄，手感不同」、「衛生紙差13克應該差好幾張」、「最近用著真的發現變薄了，改用其他牌都比較厚」、「感謝分享，畢竟大家去好市多就是希望俗又大碗，如果變相漲價，也沒有一定要買這牌來用了」、「昨天特價也買了，看到這篇就去各拿3包量了一下，2023年生產的真的比2022年生產的平均少11克左右」、「這款衛生紙真的變薄了，以前擤鼻涕用一張，現在要三張才不會破」。

不過，有人提出質疑，「13克是能差到幾張...」、「正負3％都算準啦」、「妳怎麼不每包拆開算有幾張...」、「人生這樣過得太辛苦了」、「美食再貴都吃得下，一包面紙才幾元，覺得好用就買啊」、「成語教學－錙銖必較」、「建議你多秤幾包看看是不是都有少，畢竟包裝上都有說明會有幾%誤差」；對此有網友認為原PO只是好心分享，「奇怪，人家有心秤量新舊差異讓大家可以參考，酸言酸語只會讓無價分享資訊文化消失」、「社團不是經驗老實說嗎？只是發文說發現的事實，有必要酸成這樣？」，目前原PO也悄悄將文章刪除。

▲Costco好市多「科克蘭衛生紙」被網友拿來實測重量，驚覺今年相比去年減少13克左右。

image source:翻攝Costco官網



厚度、柔軟觸感成科克蘭衛生紙必買原因！網讚：用過就回不去了

日前《DailyView網路溫度計》曾撰寫「除了舒潔、五月花還會想到什麼？十大網友熱議衛生紙品牌」，其中好市多旗下品牌科克蘭衛生紙標榜三層厚度、獨特壓花設計、觸感升級，在衛生紙排行榜位居第6名。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「科克蘭衛生紙」近半年熱門關鍵字，可見好市多、抽取式、紙質、質地、韌度、厚度、柔軟、觸感、特價、降價、漲價、代購、缺貨、棉絮等，科克蘭不僅是好市多人氣抽取式衛生紙，紙質摸起來的韌度、厚度及柔軟觸感更是備受網友討論，每當科克蘭衛生紙出現特價、降價消息時，總會吸引愛用者親自或找代購搶貨，不過有部分消費者認為科克蘭衛生紙使用起來容易有棉絮、掉屑問題。

另從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「科克蘭衛生紙」近半年探索概念，也能發現自從好市多宣布未來科克蘭衛生紙降價後均維持相同價格，在網友討論留言區中大家也紛紛盛讚科克蘭衛生紙「用過就回不去了」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月25日至2023年11月20日。