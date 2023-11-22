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2024「司馬庫斯櫻花季」周邊已滿房！提醒入山還需申請通行證

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Smangus司馬庫斯提供
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新竹2024年即將展開盛大的「司馬庫斯櫻花季」，預定於2月10日至3月10日期間，櫻花仙境將吸引遊客。然而，滿房的消息也傳來，若讀者計畫在明年1月中下旬前往，請務必預早上部落官網申請通行證，以確保賞櫻之旅能順利。

圖／Smangus司馬庫斯提供
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被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯，擁有2000棵櫻花樹，翠綠的山巒海拔高達1500公尺。每年只要來到櫻花季節，整片山區都被渲染一片粉紅色超萌，常常吸引著遠道而來的旅客，不論怎麼拍都好美，長年累積的旅客不勝枚舉。

圖／Smangus司馬庫斯提供
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圖／Smangus司馬庫斯提供
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此回即將來臨的「2024司馬庫斯櫻花季」預計將在2024年2月10日至3月10日盛大登場。能確定的是目前周邊旅宿都已經滿房，屆時自尖石鄉泰崗岔路口至司馬庫斯部落（即竹60線39K處）也將實施管制措施。若讀者計畫在明年1月中下旬前往，請一定要在司馬庫斯官網上申請通行證喔，管制期間也有汽機車數量限制。更多詳情請上官網查詢。

圖／Smangus司馬庫斯提供
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