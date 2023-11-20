太離譜！花蓮飛行傘事故頻傳 網友現身爆料「業者超扯行徑」 痛批：直接倒閉吧

花蓮飛行傘高空摔落身亡案爆輿論，有名網友在Dcard指出，上個月去體驗也發生相同意外，幸運的是摔在樹林的樹上，逃過一劫，但事後業者竟以2000元打發，草草了事。直到死亡意外傳出才受到大眾關注，原PO強調「一定要三思而後行」。

網友現身爆料自身飛行傘經驗，令網友痛批業者無良。圖／摘自Dcard

一名網友在Dcard表示看到花蓮飛行傘事故讓他想起上月的類似經驗，原PO員工旅遊至花蓮（與事故為同一間）體驗飛行傘，當日氣候不佳有事先詢問是否能飛行，該業者則表示非傾盆大雨皆可照常，沒想到一行人乘車到山頂後等待了約近半小時，就在輪到原PO出發時意外發生了，向前跑起飛約2秒直墜至樹林，雙腿被樹枝割傷皮開肉綻，被救下後還讓傷者行走至柏油路，業者在整個過程中沒有叫救護車，只因還有「下一組客人」，最後僅拿2000元打發，還讓原PO自行就醫，業者的誇張行徑令網友痛批「這家業者真的太惡劣了」、「都出人命了歇業？要直接倒閉的吧」。

原PO也指出，該飛行傘業者事後亦無關心傷勢及復原狀況，並發現Google有許多類似情形頻傳，但最後都不了了之。而貼文曝光後，竟引出「下一組客人」，該網友表示等待時發現不對勁，但教練卻沒有解釋為何遲遲不上山，還是靠偷聽才得知上組客人發生的事，以為只是輕傷所以沒有叫救護車，而後教練才向他們說明，竟將責任歸咎到客人身上，說是「起跑時沒有一直跑」才導致意外。另外，也有身為花蓮人的網友表示「之前有親戚的朋友是縣府承辦人員，就有說過飛行傘在花蓮還屬於不合法，而且花蓮山多樹也就多，地形偏陡峭，不太適合玩飛行傘」。

原文：https://www.dcard.tw/f/disaster/p/253912458

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