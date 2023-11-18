41攤飄雪聖誕市集！「華泰名品城聖誕村」開村倒數 幸運巨石聖誕樹+4大亮點準備中

準備好要過聖誕了嗎？【華泰名品城】今年的聖誕村將在月底開村，聖誕老公公跟經典的飄雪秀仍然沒缺席，今年的聖誕樹會「很不一樣」，還有11/27、28就試營運的聖誕市集，可以邊吃邊逛，一整天都停不下來，記得排好行程來拍照蒐集今年的聖誕樹唷！

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

這次【華泰名品城】要揭露忙到翻的聖誕老公公禮物製造所裡有什麼祕密，看他收信、包裝禮物的忙碌的據點；驚喜車庫則是致敬90年代的喜劇「小鬼當家」，一秒回憶殺；最吸睛的莫過於由9顆幸運巨石組成的超大「幸運聖誕樹」，穿過馬蹄鐵拱門，沐浴在奇幻燈海光影下，獲取祝福祈求明年的好運氣！

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

11/27、28籌備多時的聖誕市集也會試營運，現場有41攤品牌，有得吃有得逛；12月起每週六還有聖誕老人帶著聖誕熊、糖果女郎與小夥伴們現身，在每年少不了的浪漫飄雪中，邀大家一起加入「聖誕嘉年華大遊行」，快筆記開村時間來過溫馨聖誕吧！

圖／GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

延伸閱讀：

．聖誕美照搶先拍！ 台中最火紅「巨大薑餅屋」燒肉店變身 可愛雪人迎賓、聖誕老人快遞送禮物超應景

．5米高熊大現身！ 南紡購物中心變身「聖誕魔法村」 浪漫必拍「13米耶誕樹」+「浪漫雪花秀」一週3天快打卡