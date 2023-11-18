南部最大「聖誕週末」準備開跑！上百炸雞披薩等攤位統統都有，還有13公尺耶誕樹必拍
南部最大聖誕節活動要來了！「2023奇美聖誕週末」即將於12月16日開啟，奇美博物館推出繽紛活動，包括風格獨特的「歡樂聖誕樹」，高13公尺的金黃色垂鍊與彩球，底座呈現復古DISCO風格，展現歡樂過節氛圍，展期至明年1月9日。夜幕降臨，每天5點30分至10點的「聖誕燈光秀」更是閃耀絢爛，四天的聖誕周末將迎來耀眼瞬間。
不容錯過的還有百攤以上的「聖誕市集」，特色品牌齊聚，美食選擇多樣，從熱紅酒、炸雞全餐、美式漢堡到義式pizza，應有盡有，更有全素串燒、素甜點等蔬食選擇，滿足各種口味。
「2023奇美聖誕週末」於12月16、17、23、24日四天舉辦，每天下午2點至晚上10點，活動範圍廣及館內與戶外園區。購票入場，12歲以下憑有效證件可免費參與，趕快揪團親朋好友一同歡樂迎接充滿歡笑的聖誕季節吧！
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