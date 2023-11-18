南部最大「聖誕週末」準備開跑！上百炸雞披薩等攤位統統都有，還有13公尺耶誕樹必拍

地理位置得天獨厚的台灣，由於板塊活動頻繁，因此蘊含了不少獨特溫泉。微涼的天氣正是泡湯的好時機，將全身泡進瀰漫氤氳水氣暖呼呼的溫泉中，積累已久的疲憊也能瞬間獲得舒緩。特蒐全台絕美又有特色的溫泉湯屋，宛如身處在遺世獨立的秘境裡，沉浸在天然溫泉中，享受全然放鬆的休憩時刻！這個秋冬，就來一場幸福療癒的溫泉之旅吧！

2023-11-17 11:00