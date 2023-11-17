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免簽助攻「泰」威啦！機票預訂一週成長衝4成 直飛曼谷5千起

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▲泰國宣佈免簽後，易遊網泰國機票預訂量在短短一週已有超過4成成長。　圖：易遊網／提供
▲泰國宣佈免簽後，易遊網泰國機票預訂量在短短一週已有超過4成成長。　圖：易遊網／提供

曼谷匯集眾多人文薈萃的文化景點，水上市場就是必訪景點。　圖：易遊網／提供
曼谷匯集眾多人文薈萃的文化景點，水上市場就是必訪景點。　圖：易遊網／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】自泰國宣佈免簽，易遊網泰國機票的搜尋熱度居高不下，機票預訂量在短短一週已有超過4成成長，單週泰國機票營收更突破8位數，買氣熱度持續攀升中。曼谷一直位居前5大熱門航點，主因疫後曼谷票價漲幅相對小，加上當地星級飯店的高CP值優勢，成為眾多旅客的熱門旅遊選擇，接下來在免簽利多的助功下，可望帶動遊客赴泰旅行的意願。

泰國11月至明年5月開放免簽，適逢11月到2月正是泰國最佳旅遊月份，此期間還會遇到熱鬧歡騰的泰國新年和4月潑水節，皆是赴泰旅行的熱門時段，目前台灣直飛泰國的航點，僅有曼谷、清邁兩個城市，曼谷匯集眾多人文薈萃的文化景點，像是鄭王廟、臥佛寺、鐵道市集、水上市場等都是必訪景點，也有充滿活力的時髦高空酒吧，享受歡愉放鬆的不眠夜生活；而泰國第二大城清邁則是偏向慢活步調的城市，悠遊古城遺跡、夜遊野生動物園、探訪特色咖啡廳等皆為必備行程，感受與曼谷截然不同的悠閒氛圍。

台灣出發直飛曼谷，目前有長榮航空、中華航空、星宇航空、台灣虎航、泰國航空、泰國獅子航空、泰國亞洲航空、泰越捷航空共8家，航班穩定充足，每日都有航班，票價方面，傳統航空來回含稅7,903元起，廉價航空來回含稅5,041元起，極具票價競爭力。

▲清邁是偏向慢活步調的旅遊城市，有許多風格咖啡廳值得探訪。　圖：易遊網／提供
▲清邁是偏向慢活步調的旅遊城市，有許多風格咖啡廳值得探訪。　圖：易遊網／提供

直飛清邁則有長榮航空、中華航空、泰國亞洲航空以及即將於明年1/18首航的星宇航空，雖然航班供給較曼谷少，但隨著中華航空11/11起增飛週一航班，以及星宇航空新增清邁航線，為旅客帶來更多航班選擇；票價部分，傳統航空來回含稅票價9,264元起，廉價航空則是6,997元起，與曼谷票價相較大約貴1-3成。

▲曼谷四星級新開幕飯店「ASAI曼谷沙吞酒店」。　圖：易遊網／提供
▲曼谷四星級新開幕飯店「ASAI曼谷沙吞酒店」。　圖：易遊網／提供

曼谷挾帶航班選擇多、票價便宜的優勢，購票量較清邁多5倍，加上曼谷飯店以高CP值聞名，有眾多國際飯店集團進駐，亦有設計感十足的品牌酒店，不僅價格划算，客房空間也相當寬敞，吸引旅客前往。

精選推薦3間曼谷飯店供旅客參考，包含於今年4月開幕的精品飯店「ASAI曼谷沙吞酒店（Asai Bangkok Sathorn）」，位於熱鬧繁華的曼谷商業中心，以清新木質感打造具有文青氣息的空間氛圍，設計感十足，每晚含稅只要1,553元起；坐落於曼谷市中心的「曼谷純十一酒店（Pure Eleven Hotel Bangkok）」，是今年初開幕的新酒店，簡約大方的設計營造舒心放鬆的住房空間，四星級規格每晚含稅只要1,689元起。

▲「曼谷W酒店」6樓屋頂泳池吸引愛打卡的旅人爭相來訪。　圖：易遊網／提供
▲「曼谷W酒店」6樓屋頂泳池吸引愛打卡的旅人爭相來訪。　圖：易遊網／提供

此外，想要享受奢華五星級酒店，全球最實惠的「W Hotel」就在曼谷！「曼谷W酒店（W Bangkok Hotel）」鄰近鐘那席站，6樓屋頂泳池更是吸引愛打卡的旅人，每晚含稅只要5,501元起，划算價格也成為旅客必解鎖的奢華飯店！

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