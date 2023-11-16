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南部出發泰讚了！AirAsia 2024年高雄直飛曼谷999元起

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AirAsia 自2024年2月起，自高雄直飛曼谷999元起。　圖：AirAsia／提供
AirAsia 自2024年2月起，自高雄直飛曼谷999元起。　圖：AirAsia／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】喜愛到泰國旅遊的朋友們，好消息又來囉！AirAsia 宣布為回應台灣南部民眾對泰國旅遊的熱愛，即日起正式開賣高雄直飛曼谷航線，班機將於2024/2/2首航，為每週四班（週一三五日）運行，並推出單程未稅999元開航優惠價，以回饋台灣南部民眾的支持。

▲現在赴泰國旅遊除了享免簽，還有超優惠機票可選擇。　圖：shutterstock／來源
▲現在赴泰國旅遊除了享免簽，還有超優惠機票可選擇。　圖：shutterstock／來源

自2022年10月開放出國後，2023年台灣人出入境人次逐漸回溫，而泰國更是台灣人熱愛旅遊的城市之一，除了物價相對便宜，酸辣泰式食物、CP值超高的渡假式飯店、好逛又好買的泰國夜市、專業又舒壓的泰式按摩等，都是台灣人想一訪再訪泰國的原因，也因為泰國政府日前公布2023/11/10至2024/5/10期間，取消台灣入境簽證限制，AirAsia 積極籌備推出高雄直飛曼谷航線，要讓南台灣民眾可以把握免簽期間，便宜玩泰！

AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，一直以來我們都有感受到南台灣民眾對於直飛航線的渴望，我們也一直努力評估推出新航線來回應南台灣民眾的支持，所以很高興在泰國政府宣布免簽之際，我們正式開賣高雄-曼谷的直飛航線，並於明年2月2日首航，這是 AirAsia 台灣疫情後第九條直飛航線，謝謝台灣消費者一直以來的支持，也請期待我們未來將提供更多高CP值的航線選擇。

泰亞洲航空商務長 Tansita Akrarittipirom 女士也表示，高雄是台灣南部的重要旅遊城市，擁有自然美景和時尚藝術文化，非常適合所有風格的泰國旅客到訪旅遊。我們開設前往高雄的航班將使遊客和商務人士往來更加方便，泰國旅客前往高雄之後還可以搭乘高鐵跟客運前往台南吃美食，或是到恆春潛水衝浪，甚至可以到阿里山看日出，享受多樣化的南台灣旅行。

AirAsia 全新高雄－曼谷航線，將由泰亞洲航空（代號FD）執飛，並於2024/2/2首航，每週四班，推出首賣單程未稅新台幣999元起價格，即日起可預訂2024/2/2至2024/3/29航班。AirAsia 已有台北－吉隆坡、沙巴、曼谷、清邁、馬尼拉、宿霧；高雄－吉隆坡、馬尼拉航班等八條航線，此為 AirAsia 台灣出發直飛的第九條航線。

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航線 泰國旅遊 曼谷

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