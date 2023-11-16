聖誕美照搶先拍！ 台中最火紅「巨大薑餅屋」燒肉店變身 可愛雪人迎賓、聖誕老人快遞送禮物超應景

今年邁入第四屆、台灣最具質感度和潮流性的戶外派對「500趴」，是青年媒體《500輯》定期在歲末年終給所有品味人士一份充滿心意的禮物。活動自2020年吹響號角，舉辦三年以來共累積超過25萬人次入場參與、每屆線上瀏覽次數均破百萬，成為城中熱事的同時也樹立獨特風格和無可取代性。

2023-11-15 00:00