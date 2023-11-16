聖誕美照搶先拍！ 台中最火紅「巨大薑餅屋」燒肉店變身 可愛雪人迎賓、聖誕老人快遞送禮物超應景
迎接一年一度的聖誕節，全台已有不少地方開始布置聖誕造景，近期udn小編曾為大家推薦了台南3大巨型聖誕樹、南紡的熊大聖誕魔法村、桃園台茂雪怪與迷宮，最新再推薦一處超火紅必拍的台中「巨大薑餅屋」，老屋變身為真實薑餅屋，瞬間神還還原歐洲聖誕街景，夜晚拍攝超級美！
台中超巨大薑餅屋，其實是位在台中中區民權路上的「瓦庫燒肉」，前身是一棟90多年的老屋，距離台中火車站相當近，去年爆紅時是以糖果、薑餅人為主題，隨著2023年聖誕節的到來，「瓦庫燒肉」的外觀又再次搖身變成了巨大薑餅屋，這回更多雪人造型現身，屋外還有可愛聖誕老公公正在騎著機車送禮物呢！
瓦庫燒肉到了夜晚立馬變身為最亮景點，各個角落都是可愛的雪人造型，晚上不管站哪個角度都好好拍，就連路燈都是可愛的雪人造型。貼心的IGer糖糖特別提醒大家，這段路車潮龐大的，想要拍一系列聖誕節美照，拍照時要留心路上的車輛，仍要多注意安全。去年沒拍到巨大薑餅屋的朋友們，現在可以衝一波囉！
瓦庫燒肉 WOW COOL
地址：台中市中區民權路16號
時間：巨大薑餅屋造型至113年農曆年左右
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