大雪山第一波楓紅報到 正是跟「楓」好時機

【旅奇傳媒/編輯部報導】節氣進入立冬，日夜溫差明顯，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山國家森林遊樂區內楓葉悄然轉紅，49K雪山神木步道上紅黃相間的楓葉映著翠綠挺拔的雪山神木，美不勝收。這般美景僅限秋冬季節可欣賞，趕緊規劃追楓行程啦，錯過就得再等一年！

▲49K雪山神木步道上有紅黃相間的楓葉可觀賞。 圖：農業部林業及自然保育署／提供 ▲49K雪山神木步道上有紅黃相間的楓葉可觀賞。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

大雪山國家森林遊樂區的遊憩範圍海拔自2,000至2,600公尺，近期平均氣溫約在12至20度之間，區內有台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等不同種類的楓樹，隨著季節溫度變化，慢慢轉為黃、橙、紅色，依照時序更迭，多種色彩輪替、交織成豐富的層次，抬頭可見楓樹的多彩繽紛，低頭可見浪漫紅毯。

▲大雪山森林遊樂區內的楓葉已轉紅。 圖：農業部林業及自然保育署／提供 ▲大雪山森林遊樂區內的楓葉已轉紅。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署台中分署表示，目前在大雪山林道49公里處的小雪山區域，第一波楓葉開始轉紅，雪山神木步道沿途可看到紅黃點綴的片片楓葉，在雪山神木前轉紅的楓樹，映襯著翠綠挺拔的雪山神木，是絕佳的網紅打卡點，讓許多遊客駐足合影。在大雪山林道35公里處的收費站區域、43公里處的遊客中心周邊，楓葉也陸續漸漸轉紅，讓人期待的美麗楓景，喜愛美景的遊客把握機會、上山賞「楓」景，相關資訊可於林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」查詢。

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