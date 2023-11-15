大雪山第一波楓紅報到 正是跟「楓」好時機

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大雪山首波楓紅美景登場。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
大雪山首波楓紅美景登場。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】節氣進入立冬，日夜溫差明顯，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山國家森林遊樂區內楓葉悄然轉紅，49K雪山神木步道上紅黃相間的楓葉映著翠綠挺拔的雪山神木，美不勝收。這般美景僅限秋冬季節可欣賞，趕緊規劃追楓行程啦，錯過就得再等一年！

▲49K雪山神木步道上有紅黃相間的楓葉可觀賞。　圖：農業部林業及自然保育署／提供 
▲49K雪山神木步道上有紅黃相間的楓葉可觀賞。　圖：農業部林業及自然保育署／提供 
▲49K雪山神木步道上有紅黃相間的楓葉可觀賞。　圖：農業部林業及自然保育署／提供 

大雪山國家森林遊樂區的遊憩範圍海拔自2,000至2,600公尺，近期平均氣溫約在12至20度之間，區內有台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等不同種類的楓樹，隨著季節溫度變化，慢慢轉為黃、橙、紅色，依照時序更迭，多種色彩輪替、交織成豐富的層次，抬頭可見楓樹的多彩繽紛，低頭可見浪漫紅毯。

▲大雪山森林遊樂區內的楓葉已轉紅。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲大雪山森林遊樂區內的楓葉已轉紅。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲大雪山森林遊樂區內的楓葉已轉紅。　圖：農業部林業及自然保育署／提供 

林業保育署台中分署表示，目前在大雪山林道49公里處的小雪山區域，第一波楓葉開始轉紅，雪山神木步道沿途可看到紅黃點綴的片片楓葉，在雪山神木前轉紅的楓樹，映襯著翠綠挺拔的雪山神木，是絕佳的網紅打卡點，讓許多遊客駐足合影。在大雪山林道35公里處的收費站區域、43公里處的遊客中心周邊，楓葉也陸續漸漸轉紅，讓人期待的美麗楓景，喜愛美景的遊客把握機會、上山賞「楓」景，相關資訊可於林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

神木 步道 森林遊樂區

延伸閱讀

影／增重9公斤 台東紅石部落野放熊伯伯「閽帝夫」

圈養保育鳥類非法棚拍 「桃園雞場」負責人夫婦下場曝

發展地方產業間接保育棲地 這些社區把蛇、鳥、龜當寶

林下經濟推動有成 林業署將研議「有效保育地」指引

相關新聞

打造冠軍陣容的戶外潮流派對！「500趴2023」續創高峰，邀請大家「翻轉日常．質感共創」

今年邁入第四屆、台灣最具質感度和潮流性的戶外派對「500趴」，是青年媒體《500輯》定期在歲末年終給所有品味人士一份充滿心意的禮物。活動自2020年吹響號角，舉辦三年以來共累積超過25萬人次入場參與、每屆線上瀏覽次數均破百萬，成為城中熱事的同時也樹立獨特風格和無可取代性。

震撼登場！環球新北中和「我不是胖虎機甲」快閃店開幕，杯墊鑰匙圈周邊搶起來

粉絲們準備好了嗎？「TIGER RIDER我不是胖虎」以全新機甲裝備的英姿現身環球新北中和。於11月14日起在新北中和環球掀起一場龍虎之戰，無疑是引爆粉絲搶看搶購熱潮！

奪冠大放送！北捷慶味全龍封王祭「4大好禮」 優惠券秒沒 網喊：要加碼

為慶重返職棒的味全龍奪得2023年台灣大賽總冠軍，成功守住主場榮耀，台北捷運特別推出「會員獨享優惠券大放送」，送上四大好禮，邀請民眾一同為奪冠歡慶。

別亂點！知名訂房網站「最強信用卡詐騙」再現 達人示警：已擴散至全球

小心！知名旅遊部落客林氏璧於粉絲頁提醒，Booking.com平台近期出現詐騙提示，該手法甚至被網友稱為「最強的信用卡詐騙」，示警消費者們要注意並留意查證，務必小心任何需要「點進連結」確認信用卡的狀況。

免裝備直接入住！ 全台7個「韓系豪華露營」精選 超優質野奢露營區，享受Outdoor住宿餐飲推薦

露營已成近年戶外新顯學，無論是自備重裝的本格派，或是懶人出遊一秒搞定的豪華露營，在台灣的各個角落都能找到多元且豐富的營地。近年興起的「Glamping」將豪華的旅宿體驗與露營結合，讓你不用預備任何露營

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：土城人眼淚白流了

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：土城人眼淚白流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。