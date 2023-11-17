特蒐全台10間療癒人心的特色湯屋！山林美景中的世外桃源，體驗百年秘泉美人湯

地理位置得天獨厚的台灣，由於板塊活動頻繁，因此蘊含了不少獨特溫泉。微涼的天氣正是泡湯的好時機，將全身泡進瀰漫氤氳水氣暖呼呼的溫泉中，積累已久的疲憊也能瞬間獲得舒緩。特蒐全台絕美又有特色的溫泉湯屋，宛如身處在遺世獨立的秘境裡，沉浸在天然溫泉中，享受全然放鬆的休憩時刻！這個秋冬，就來一場幸福療癒的溫泉之旅吧！

全台特色湯屋推薦

花季渡假飯店

花季度假飯店在日治時期就已開發了崗山頭溫泉，秘境里的百年花季美人湯醞含豐富礦物質。除了房間內的景觀大湯池外，媲美日本裸湯的出雲風呂大眾湯景緻療癒，以綠色植栽巧妙隔絕與外界的空間，另有獨立私人的幽靜泡湯屋，以四季主題風格設計，讓人在山麓祕境中尋求屬於自己的幽靜~

圖片來源 / IG@花季渡假飯店

圖片來源 / IG@花季渡假飯店

店家地址：高雄市田寮區南安里崗北路111號

連絡電話：07-636-2288

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馥森 阪治 Trio

馥森阪治是一處被群山擁抱靜謐的世外桃源，建築造景充滿濃濃泰雅族傳統風格。共有五種不同房型的湯屋可選擇，通往湯屋必經的虹之聖堂，也是熱門打卡景點。穿過鏽蝕的隧道，十字架映照出烏來獨有的空靈山林景色。獨立寬敞的湯屋，能遠望山林自在呼吸，享受寧靜療癒的泡湯時光。

圖片來源 /I G@melody888820

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店家地址：新北市烏來區環山路151號

連絡電話：02-2661-6688

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大地酒店

帶著些歐洲簡約風格的大地酒店，隱身在北投極靜之地，高達四個樓層的光陰部落藏書閣，玻璃天窗陽光自然灑落，總是美的讓人駐足。以純白色及大地色系與原木質感打造，人工雪景營造異國泡湯氛圍的大眾風呂裸湯和隱密靜美的獨立湯屋，打造出喧囂都市中讓人舒心放鬆的感覺。

圖片來源 / IG@大地酒店

圖片來源 / IG@大地酒店

店家地址：台北市北投區奇岩路一號

連絡電話：02-5551-8888

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麗禧溫泉酒店

得天獨厚的地理位置，讓麗禧溫泉酒店擁有居高臨下的頂級視野，遠方的綠山環繞、黃昏夕照盡收眼底，晚上更能眺望美麗的城市燈火。除了房內雙湯泉池的配備，館內的露天風呂大眾湯，挑高的空間設計，絕妙的引進微風與陽光。讓人身處宛如在森林裡泡湯，山光水色、盎然綠意一覽無遺。

圖片來源 / IG@rebeccalin0527

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店家地址：台北市北投區幽雅路30號

連絡電話：02-2898-8888

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日勝生加賀屋國際溫泉飯店

日勝生加賀屋傳承日本加賀屋，將溫泉文化的百年風華完美呈現。旅客可以換上浴衣，在帶有濃濃日式風格的開闊室內溫泉池，恣意遠眺美麗自然景色；或選擇傳承自日本玉川溫泉療養文化的岩盤浴場內，體驗天然的指壓效果。若是想保有私密就選擇靜謐的獨立風呂湯屋，也能沉浸在天然溫泉中，享受全然放鬆的休憩時刻！

圖片來源 / IG@日勝生加賀屋國際溫泉飯店

圖片來源 / IG@日勝生加賀屋國際溫泉飯店

店家地址：台北市北投區光明路236號

連絡電話：02-2891-1238

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呆水溫泉

歷時7年打造的呆水溫泉，以清水模風格為基礎，輔以香杉、檜木、非洲柚木及透明玻璃建構，充滿自然風格的室內設計，搭配芳樟木香氛營造出靜謐風格。戶外泡湯區，是穿泳裝入場的男女混湯，共有3座不同溫度的泡湯池，與發呆亭等，藏身在四面環繞的自然森林之中，讓人可以享受溫泉溫潤之美。其餘室內湯屋採會員制，目前僅提供少數讓非會員體驗。

圖片來源 / IG@jawr_jee_nuh

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店家地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89-6號

連絡電話：03-988-3566

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了了 Vivir Jiaoxi

了了 Vivir Jiaoxi整棟建築物都被竹子包圍，以樹洞為設計靈感，結合大自然元素，打造出一個生生不息的有機體。設計師將森林、大地、溪流、平原、山丘、微風以及日出融入房內並以此作為命名。建材、家飾皆採用台灣環境友善原料，房內設有無色無味的溫泉浴池，放慢步調置身其中，能感受到內心回歸澄淨寧靜。

圖片來源 / IG@pigsister3

圖片來源 / IG@pigsister3

店家地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷30號

連絡電話：03-987-1111

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虹夕諾雅 谷關

沿襲日本虹夕諾雅的品牌風格，以溫泉溪谷作為概念，打造一座與大自然相互共鳴的奢華渡假村。除了客房的半露天溫泉浴池外，還有舒適的露天浴場及室内溫泉日式裸湯，春天時櫻花盛開、秋天時滿山紅葉，讓人置身美景之中，徜徉於天幕之下，時刻感受溫泉之美。

圖片來源 / IG@li_jia_jhen

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店家地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

連絡電話：04-2595-0008

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雲品溫泉酒店

雲霧繚繞仙氣飄飄，雲品溫泉酒店擁有日月潭絕景。除了大眾湯的煙嵐風呂，每個房間都設有獨立的大理石浴池可以泡湯，讓旅客在無人打擾的私密空間中，享受最純淨自然的放鬆與感動。面對湖景的客房，更能享受與日月潭湖畔美景一同泡湯的獨特浪漫體驗。

圖片來源 / IG@eat_eat_god

圖片來源 / IG@lovelyismandy

店家地址：南投縣魚池鄉日月潭中正路23號

連絡電話：049-285-6788

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清泉日式溫泉館

百年日式老屋建築的清泉日式溫泉館，是當時軍官將領泡湯、休憩之地。湯屋承襲昭和時期的澡堂氛圍，日式庭園造景，在綠意盎然中吹著微風，欣賞小橋、流水、石燈籠，體驗露天風呂。舒適完善的衛浴與臥塌設備的傳統澡堂，在揉合歷史韻味與溫暖氛圍的空間裡，體驗昭和時期的風華。

圖片來源 / IG@bro_hsu

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圖片來源 / IG@julie________boss

店家地址：屏東縣車城鄉溫泉村文化路5號

連絡電話：08-882-4120

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