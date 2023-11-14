太難得！日本盛岡三颯舞11/26跳進艋舺青山王祭

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】台日友情交流又有新活動！岩手縣「盛岡三颯舞」是每年夏天日本東北三大祭的重要活動，今年被台北萬華青山宮邀請，將於11/26周日下午15點至16點跳進艋舺市街，重現東北祭典熱力！

根據主辦單位青山宮管理委員會表示，配合每年青山王祭所舉辦的「青山宮台日文化祭」，今年邁入第6屆，特別邀請起源於趕鬼成功歡欣起舞的「盛岡三颯舞」，與同樣驅趕惡靈的青山宮靈安尊王合作，進行特別遊行，同時也促進更深度的日台友好交流。其實早在2021年，青山宮就計畫邀請盛岡三颯舞來台，可惜受到新冠疫情影響，遲至今年終於成行。

岩手縣交通政策室小田島課長說，11/26當天出場的盛岡三颯舞團隊將由「MISS 三颯舞群」12人領軍，加上「三颯太鼓隊」14人、橫笛手2人、歌者2人共30人來台演出。同時11／26當天下午14點起也有盛岡三颯舞的簡單舞蹈練習教學活動，歡迎參加。

小田島課長表示，盛岡三颯舞和台灣各地長年交流，從2013年2月在台北舉辦的台灣燈會遊行開始、到2017年11月宜蘭礁溪溫泉祭、2019年11月花蓮市的友好都市相關活動等，少則6人、多到93人大遊行，盛岡三颯舞團隊都全力配合，希望讓台灣民眾能夠充分感受岩手縣傳統藝能文化的精髓，更有興趣前往岩手當地一探究竟。

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▲11月26日下午3點至4點在「艋舺青山宮」將可現場目睹這場台日傳統文化的踩街活動〜「盛岡三颯舞祭」。 圖：艋舺青山宮／來源

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