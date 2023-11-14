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太難得！日本盛岡三颯舞11/26跳進艋舺青山王祭

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盛岡三颯舞祭以浴衣著裝的舞者和登上金氏世界紀錄的世界第一太鼓遊行著稱，是赫赫有名的日本東北三大祭之一。　圖：岩手縣觀光協會／提供
盛岡三颯舞祭以浴衣著裝的舞者和登上金氏世界紀錄的世界第一太鼓遊行著稱，是赫赫有名的日本東北三大祭之一。　圖：岩手縣觀光協會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】台日友情交流又有新活動！岩手縣「盛岡三颯舞」是每年夏天日本東北三大祭的重要活動，今年被台北萬華青山宮邀請，將於11/26周日下午15點至16點跳進艋舺市街，重現東北祭典熱力！

根據主辦單位青山宮管理委員會表示，配合每年青山王祭所舉辦的「青山宮台日文化祭」，今年邁入第6屆，特別邀請起源於趕鬼成功歡欣起舞的「盛岡三颯舞」，與同樣驅趕惡靈的青山宮靈安尊王合作，進行特別遊行，同時也促進更深度的日台友好交流。其實早在2021年，青山宮就計畫邀請盛岡三颯舞來台，可惜受到新冠疫情影響，遲至今年終於成行。

岩手縣交通政策室小田島課長說，11/26當天出場的盛岡三颯舞團隊將由「MISS 三颯舞群」12人領軍，加上「三颯太鼓隊」14人、橫笛手2人、歌者2人共30人來台演出。同時11／26當天下午14點起也有盛岡三颯舞的簡單舞蹈練習教學活動，歡迎參加。

小田島課長表示，盛岡三颯舞和台灣各地長年交流，從2013年2月在台北舉辦的台灣燈會遊行開始、到2017年11月宜蘭礁溪溫泉祭、2019年11月花蓮市的友好都市相關活動等，少則6人、多到93人大遊行，盛岡三颯舞團隊都全力配合，希望讓台灣民眾能夠充分感受岩手縣傳統藝能文化的精髓，更有興趣前往岩手當地一探究竟。

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▲11月26日下午3點至4點在「艋舺青山宮」將可現場目睹這場台日傳統文化的踩街活動〜「盛岡三颯舞祭」。　圖：艋舺青山宮／來源
▲11月26日下午3點至4點在「艋舺青山宮」將可現場目睹這場台日傳統文化的踩街活動〜「盛岡三颯舞祭」。　圖：艋舺青山宮／來源

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