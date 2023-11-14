震撼登場！環球新北中和「我不是胖虎機甲」快閃店開幕，杯墊鑰匙圈周邊搶起來

粉絲們準備好了嗎？「TIGER RIDER我不是胖虎」以全新機甲裝備的英姿現身環球新北中和。於11月14日起在新北中和環球掀起一場龍虎之戰，無疑是引爆粉絲搶看搶購熱潮！

圖／「我不是胖虎」提供

首先，這次活動不僅提供大家欣賞胖虎機甲造型的機會，還有玩樂體驗的「大扭蛋區」等讀者來試手氣。現場更有胖虎的鐘掛、玩偶、小抱枕等商品等你一一收入囊中，讓這趟旅程留下難以忘懷的回憶。

圖／「我不是胖虎」提供

圖／「我不是胖虎」提供

除此之外，周邊推薦精心挑選的機甲造型周邊商品，如「木杯墊」、「陶瓷杯墊」和「鑰匙圈」等，鐵粉保證收藏一波快搶購了。快閃店自11月14日至2024年1月7日將於新北中和環球，這絕對是一場不容錯過的機會。

圖／「我不是胖虎」提供

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TIGER RIDER-我不是胖虎快閃店

地點：Global Mall環球新北中和B2 （新北市中和區中山路三段122號 地下2樓）

日期：112年11月14日至113年1月7日

時間：週一至週日 11:00-22:00

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