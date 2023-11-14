快訊

曾暴力討債獲交保…水上鄉民代表會主席涉毒品案 今遭檢調搜索約談

民進黨「花酒案」連環爆！被質疑出賣黨內同志 邱世元發聲

士官長推女同事屁股上戰車挨批性騷擾 軍方記2大過卻被法院撤銷

震撼登場！環球新北中和「我不是胖虎機甲」快閃店開幕，杯墊鑰匙圈周邊搶起來

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／「我不是胖虎」提供
圖／「我不是胖虎」提供

粉絲們準備好了嗎？「TIGER RIDER我不是胖虎」以全新機甲裝備的英姿現身環球新北中和。於11月14日起在新北中和環球掀起一場龍虎之戰，無疑是引爆粉絲搶看搶購熱潮！

圖／「我不是胖虎」提供
圖／「我不是胖虎」提供

首先，這次活動不僅提供大家欣賞胖虎機甲造型的機會，還有玩樂體驗的「大扭蛋區」等讀者來試手氣。現場更有胖虎的鐘掛、玩偶、小抱枕等商品等你一一收入囊中，讓這趟旅程留下難以忘懷的回憶。

圖／「我不是胖虎」提供
圖／「我不是胖虎」提供

圖／「我不是胖虎」提供
圖／「我不是胖虎」提供

除此之外，周邊推薦精心挑選的機甲造型周邊商品，如「木杯墊」、「陶瓷杯墊」和「鑰匙圈」等，鐵粉保證收藏一波快搶購了。快閃店自11月14日至2024年1月7日將於新北中和環球，這絕對是一場不容錯過的機會。

圖／「我不是胖虎」提供
圖／「我不是胖虎」提供

圖／「我不是胖虎」提供
圖／「我不是胖虎」提供

TIGER RIDER-我不是胖虎快閃店

地點：Global Mall環球新北中和B2 （新北市中和區中山路三段122號 地下2樓）

日期：112年11月14日至113年1月7日

時間：週一至週日 11:00-22:00

延伸閱讀：

宮崎駿經典不敗！「吉卜力公園」三大展區，經典角色統統看得到

連續46天點亮新北！2023「新北歡樂耶誕城」全攻略 8大亮點一次看

相關新聞

震撼登場！環球新北中和「我不是胖虎機甲」快閃店開幕，杯墊鑰匙圈周邊搶起來

粉絲們準備好了嗎？「TIGER RIDER我不是胖虎」以全新機甲裝備的英姿現身環球新北中和。於11月14日起在新北中和環球掀起一場龍虎之戰，無疑是引爆粉絲搶看搶購熱潮！

奪冠大放送！北捷慶味全龍封王祭「4大好禮」 優惠券秒沒 網喊：要加碼

為慶重返職棒的味全龍奪得2023年台灣大賽總冠軍，成功守住主場榮耀，台北捷運特別推出「會員獨享優惠券大放送」，送上四大好禮，邀請民眾一同為奪冠歡慶。

別亂點！知名訂房網站「最強信用卡詐騙」再現 達人示警：已擴散至全球

小心！知名旅遊部落客林氏璧於粉絲頁提醒，Booking.com平台近期出現詐騙提示，該手法甚至被網友稱為「最強的信用卡詐騙」，示警消費者們要注意並留意查證，務必小心任何需要「點進連結」確認信用卡的狀況。

免裝備直接入住！ 全台7個「韓系豪華露營」精選 超優質野奢露營區，享受Outdoor住宿餐飲推薦

露營已成近年戶外新顯學，無論是自備重裝的本格派，或是懶人出遊一秒搞定的豪華露營，在台灣的各個角落都能找到多元且豐富的營地。近年興起的「Glamping」將豪華的旅宿體驗與露營結合，讓你不用預備任何露營

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：土城人眼淚白流了

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：土城人眼淚白流

桃園人的聖誕節！台茂購物中心「雪怪與迷宮耶誕樹」打造真實版冰雪童話 加碼「整點飄雪秀」浪漫必拍

預熱耶誕！桃園台茂購物中心今年將打造「雪怪與迷宮耶誕樹」，並於11月16日降落B2挑空中庭，邀請大家與萌萌雪怪們一同共度歡樂耶誕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。