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奪冠大放送！北捷慶味全龍封王祭「4大好禮」 優惠券秒被搶光…網喊加碼

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奪冠大放送！北捷慶味全龍封王祭「4大好禮」 優惠券秒沒 網喊：要加碼

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北捷運粉絲頁
圖／台北捷運粉絲頁

為慶重返職棒的味全龍奪得2023年台灣大賽總冠軍，成功守住台北市主場榮耀，台北捷運特別推出「會員獨享優惠券大放送」，送上四大好禮，邀請民眾一同為奪冠歡慶。

北市兒童新樂園。圖／北捷提供
北市兒童新樂園。圖／北捷提供

味全龍僅花了4年時間於昨(12)晚台灣大賽拿下台灣職棒總冠軍，台北捷運與有榮焉，為慶奪冠特別祭出「4大好禮」，即日起至11/14，凡於台北捷運Go App優惠券專區領券，即可享北投會館捷之旅住宿折價券300元、北捷運商品館商品9折優惠券、貓空纜車暢遊一日票及兒童新樂園專案優惠券等四大好康，數量有限、先搶先贏（使用方式詳見App優惠券說明）。

貓空纜車。圖／北捷提供
貓空纜車。圖／北捷提供

不少內行人在北捷臉書看到優惠好消息就手刀領券，熱門優惠券在短時間內就被搶光了，有網友留言「小編加碼一下，熱門的一下就沒了，花4年不容易啊！」、「好快就沒有，根本不用等到11/14啊」、「還在看慶功就被領完了」。

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