Bug價出包！ 國旅打3折 一夜8千多住房只要3千3 「君悅飯店」全認賠

又搶完Bug價了！ 訂房網站昨天(3日)半夜發生BUG，原先一個晚上要7至8千的君悅酒店，變成只要2.3千元，相當於打了3至4折，發生錯誤的日期在明年11/1到11/3。最新結果，君悅飯店表示，已預訂到優惠價的消費者會「全數認帳」。

旅遊達人「不累哥」4日上午在粉專貼出「國旅飯店也來BUG！2024/11/2週六君悅酒店超便宜！不累哥卡好卡滿了！」，指出明年11/1至11/2期間的飯店訂房網房價有Bug，「原先一晚週六假日要價8千左右，現在3千4讓你入住，不累哥立馬卡了幾間房。」，推薦給剛睡醒的網友上網去刷刷看，後續認不認賠，則要看agoda訂房網跟君悅誰出包。

圖／翻攝機票博土 不累哥臉書

得知的網友紛紛報捷貼出來預訂到明年11/1至11/3期間，君悅飯店「2 Twin Beds 101View」、「2 Twin Beds Premiun Studio」 的房型，而據TVBS新聞網報導指出，君悅飯店表示，已經聯繫訂房平台，將房價予以修正，已預訂到優惠價的消費者，會全數認帳。

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