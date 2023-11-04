誤會台東「鐵花村」滅村！ 僅音樂聚落熄燈 「波浪屋、鐵道藝術村」都還在

不是滅村！ 台灣好基金自2日宣布台東「鐵花村音樂聚落」於年底熄燈消息，引發民眾錯愕及震撼各界紛紛不捨。不過「鐵花村」其實並非整個滅村，許多人誤會了「鐵花村」的熄燈範圍，目前只有「鐵花村音樂聚落‧慢市集」將結束營運，而周邊的鐵道藝術村、波浪屋、微光集等聚落，仍會保留並繼續營運。

台東市「鐵花村」享有盛名，不僅辦音樂活動，也重視地方文化、培育人才。記者卜敏正／攝影

台灣好基金會自2010年7月31日正式成立鐵花村，13年前曾是一片荒蕪，「鐵花村」就從一棟藍色房屋＋貨櫃屋商店為起點，成立的「鐵花村音樂聚落」除了音樂展演活動外，帶動周邊的量能，也擔負起培育部落年輕人的責任，如今已為台東完成翻土打底的工作，因此鐵花村將於2023年12月31日正式畫下圓滿句點。

「鐵花村音樂聚落‧慢市集」將在年底熄燈，但鐵花村其餘部分會由台東縣政府持續營運。記者卜敏正／攝影

台灣好基金會執行長李應平則強調，與外傳的經濟及觀光人潮因素撤出台東無關，而是鐵花村對當地已經達到帶動效能，如今已達成了目標，基金會也隨著地方的改變而調整、做出彈性變化，謝謝大家對鐵花村的支持與愛護。

鐵花村熄燈消息曝光後讓網友們相當震驚，不過其實此次熄燈的部分只有「鐵花村音樂聚落‧慢市集」，包括了最經典的小藍屋和表演舞台，但其餘如鐵道藝術村、鐵花路市集、微光集及波浪屋等，以及這棟藍色房屋、貨櫃商店，在台灣好基金會於年底撤出後，都會由台東縣府持續營運。

TTstyle原創館(波浪屋)。圖／台東觀光旅遊網

TTstyle原創館。圖／台東觀光旅遊網

台東鐵道藝術村。圖／台東觀光旅遊網

微光集。圖／台東觀光旅遊網

微光集。圖／台東觀光旅遊網

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