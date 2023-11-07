「草嶺古道芒花季」詩意登場 系列精彩活動開跑！

【旅奇傳媒/編輯部報導】喜愛戶外踏青的朋友，隨著時序入秋，東北角芒花盛開，花浪如詩，美景再現！交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦「2023草嶺古道芒花季」正式拉開序幕，從11/4-11/26詩意登場；本次活動除推出結合在地商家的芒裡有閒市集、虎字碑拓碑、手作體驗等活動，並搭配芒花專車接駁套票（299元，含環保餐盒）、一日及二日芒花溫泉小旅行、宜蘭觀光工廠-蘭陽購購券；這個秋季從草嶺古道沿線、福隆遊客中心至大里遊客中心、礁溪及福隆泡湯，還有東北角熱門景點，邀請民眾體驗一場詩意滿溢的芒花季浪漫饗宴。

▲東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處攜手大東北角觀光圈各產業，齊力推廣東北角觀光。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

草嶺古道漫山的銀白芒花美景，為東北角秋季限定必遊景點，本次活動於11/4-11/26周末例假日，結合東北角在地特色品牌商家推出芒裡有閒市集、質感手作，還有受大朋友小朋友喜愛的虎字碑拓碑體驗，且為便利遊客探訪草嶺古道，並推出「芒花專車接駁套票（299元）」讓民眾能順利抵達草嶺古道登山口（遠望坑親水公園），更串連大東北角在地觀光工廠、溫泉旅宿、美食餐飲等規劃一日及二日主題遊程，帶領遊客從草嶺古道至東北角泡好湯、賞美景，深度體驗東北角在地特色。

▲草嶺古道漫山的銀白芒花美景，為東北角秋季限定必遊景點。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處馬惠達表示：草嶺古道為東北角熱門步道景點，每年秋季芒花盛開皆吸引眾多遊客前往健行，今年草嶺古道芒花季邁入第22年，本次活動集結大東北角觀光圈產業，推廣東北角自然風景、特色溫泉、在地商家等豐富的旅遊體驗，並結合永續觀光理念，期盼透過觀光圈各產業共同努力，展現草嶺古道、芒花生態之觀光魅力，帶動東北角國內外旅遊。

▲使用「芒花專車接駁套票」，享專車接駁單趟服務，並附贈一份芒花季限定環保餐盒的福隆便當，歸還便當盒還可獲得百元消費券。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

永續旅遊「芒花專車接駁套票」每人299元起，專車接駁與環保餐盒一次滿足

為便利遊客探訪草嶺古道，本次推出「芒花專車接駁套票」，在草嶺古道芒花季活動期間（11/4-11/26）每週五、六、日三天，早上9點至中午12點30分，現場透過 LINE@ 預約購買優惠套票，每15分鐘就有一班接駁車(9人座)，即可享受由福隆遊客中心至遠望坑的專車接駁單趟服務，套票並附贈一份芒花季限定環保餐盒的福隆便當，而當遊客用餐完畢後，只需於大里遊客中心歸還便當盒，即可獲得100元的消費券，可在大里遊客中心「芒裡有閒」市集消費使用，套票另加碼還送一張蘭陽購購券（50元，數量有限，送完為止）讓遊客可以輕鬆、順暢地到達草嶺古道欣賞芒花之美，並體驗在地商家特色。

▲11/4-11/26每週六、日於大里遊客中心皆舉辦「芒裡有閒」市集，匯集一系列美食與伴手禮。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

有山有海今年秋天與芒花一起詩意旅程「芒裡有閒」

今年特邀大東北角觀光圈業者，於活動期間（11/4-11/26）每週六、日上午10時到下午5時於大里遊客中心舉辦「芒裡有閒」市集，集結新北福隆、五漁鐵、宜蘭等文創品牌業者進駐，現場除了有攤位市集，還有浪漫詩意的芒花意象布置打卡點，讓遊客留下美麗的回憶。並由專業志工帶領大家一起拓印虎字碑，回味草嶺古道歷史文化，還可以在香火鼎盛的大里天公廟，活動期間還能免費品嚐到暖心滋補的平安粥。

此外，還有芒花溫泉一日及二日小旅行，帶領遊客探訪草嶺古道、體驗東北角好湯、宜蘭觀光工廠、特色美食及熱門遊憩景點，遊程參與均採線上報名！

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自74年開始修鑿「草嶺古道」，並自2002年起成功舉辦了已經走入第22年的「芒花季」。今年的芒花季活動將結合東北角觀光圈的多元特色產業，包括觀光工廠、溫泉飯店、鐵道旅行、自行車遊覽、旅宿體驗、美食餐廳，以及各種有趣的生活體驗。

2023年草嶺古道芒花季活動期間，每週六和週日的11/4、11/5、11/11、11/12、11/18、11/19、11/25和11/26，每天下午1點到3點，將於福隆「星空x藝素村」和大里遊客中心舉辦DIY活動，共有8場課程（每場35人，採付費報名參加，手作DIY原價250元，活動優惠價200元），以網路報名為主。讓您更深入了解芒花季和當地的文化，不要錯過這個結合自然之美和手作藝術的獨特機會！

■ 活動地點：福隆「星空x藝素村」11/4-11/26每週六日→芒染筷袋DIY

■ 活動地點：大里遊客中心每週六日

11/4、11/5 珊瑚法界手作飾品DIY

11/11、11/12 橘之鄉蜜餞形象館蜜餞DIY

11/18、11/19 勝洋休閒農場浮油花DIY

11/25、11/26 星源茶園茶枕拓印DIY

報名連結請至2023草嶺古道芒花季官網，網址：https://events.necoast-nsa.gov.tw/flower23/ 或東北角之友臉書 https://fb.me/necoast.nsa 查詢。

宜蘭觀光工廠-蘭陽購購券（面額50元）

本活動也特別結合宜蘭觀光工廠，期間自112年11月起至113年1月31日為止。持宜蘭觀光工廠-蘭陽購購券至指定觀光工廠消費，可憑此券折抵相關優惠。優惠券一人一日，限用一張。

優惠券獲得方式：

1.民眾於草嶺古道預約搭乘299元起芒花專車接駁套票時，可以獲得一張「蘭陽購購券」。

2.民眾參與2023年ITF臺北國際旅展，可至宜蘭館(編號K306)消費滿千元可獲得一張「蘭陽購購券」。

3.民眾參與2023年ITF臺北國際旅展，可至東北角管理處攤位（編號K1313）打卡按讚，可獲得一張「蘭陽購購券」。

4.民眾來宜蘭住宿時，相關配合旅宿業會發放一張「蘭陽購購券」（配合旅宿業名單，11/15後會於「宜蘭觀光工廠協會」官網公告）。若有相關問題，請加入「宜蘭觀光工廠協會」LINE@官方帳號（ID：@343nvabl），由服務人員回覆訊息。

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