影／有台灣！KITTY現身101 歡慶50週年「HELLO KITTY AR」跨國打卡5大城
HELLO KITTY動起來了！全球超人氣三麗鷗明星「HELLO KITTY」將迎來50週年，不僅會有50週年特展登陸台北華山文創園區，還有跨國性的慶生計畫，特別是「HELLO KITTY AR」將依序降落東京、倫敦、巴黎、紐約等大城市，更值得期待的是，該計畫也會來到台北，屆時還能看到HELLO KITTY在台北101前手舞足蹈的超萌模樣。
三麗鷗大明星「HELLO KITTY」為慶50週年生日，將於2023/12/30至2024/4/7在華山文創園區展開「HELLO KITTY 50週年特展」，共有前導概念影片區、誕生故事區、知識探索區、50週年紀念區、百變互動區、未來互動區及生日祝福區等7大展區，以「與未來做朋友吧」為展覽核心，帶領大家走進HELLO KITTY的可愛世界。
即日起至11/12，50週年特展「早鳥單人票」特價270元（原價420元），限時兩週的超值價格，粉絲們快快拿下。更多售票資訊與展覽詳情可見HELLO KITTY 50週年特展粉絲頁。
除了週年特展必衝外，慶生計畫中的「HELLO KITTY AR」也將登陸台北，該計畫於11/1起於東京SHIBUYA109涉谷店登場，並會依序降落倫敦、巴黎、紐約及台北等共5個城市，只要下載APP「HELLO KITTY AR」於指定地點開啟即可看到HELLO KITTY愉快的可愛身影。據HELLO KITTY 50週年官方推特透露，AR展期為一年，一同期待這位大明星來打卡台北101吧！
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