全台5間特色廟宇集合！海底龍宮似仙境，巨龍獻瑞超霸氣

有拜有保佑，到廟宇拜拜祈福是台灣人逢年過節、假日常會做的休閒活動之一，在台灣各地有不少極具特色的廟宇，像是世界唯一的彰化玻璃媽祖廟、彷彿走進海底龍宮的石門珊瑚貝殼廟、氣勢磅礡金龍大橋的中寮金龍山法華寺、全台最大迷宮的雲林五年千歲公園、充滿禪意宛如仙境的南投禪機山仙佛寺…等，除了可以拜拜祈福，還能拍出一張張美照，帶走神明滿滿的祝福。

全台5間特色廟宇

彰化玻璃媽祖廟(台灣護聖宮)

圖 / IG＠17yu_willson

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彰化玻璃媽祖廟（台灣護聖宮）被稱全台最美媽祖廟，整間廟宇從裡到外，甚至神像、神轎、都是使用玻璃打造而成，不僅是台灣第一，更是世界唯一，白天陽光灑落整個空間通透明亮，隨著陽光變化透露出不同的美麗光影，到了夜晚搭配上10萬多顆五顏六色的LED燈光，更是顯得絢爛耀眼，越夜越美麗，怎麼拍怎麼美，讓人讚嘆不已！

玻璃媽祖廟（台灣護聖宮）

地址：505彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

開放時間：週一～週五 08:00-20:00、週六～週日 08:00-21:00

順路暢遊：鹿港老街、台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、卷木森活館

石門珊瑚貝殼廟

圖 / IG＠ma.omao82

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原本位於三芝的貝殼廟搬新家，全新的石門珊瑚貝殼廟變得更大更夢幻，以各式各樣漂亮的貝殼與珊瑚堆砌而成，滿滿海洋元素，非常的璀璨華麗，走進珊瑚隧道真的彷彿悠遊於海底龍宮般，超級吸睛！

石門珊瑚貝殼廟

地址：新北市石門區富基里崁仔腳99號

開放時間：目前只開放假日8:00–18:00，平日需電話預約

順路暢遊：富基漁港、石門洞

金龍山法華寺

圖 / IG＠xfengliang

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金龍山法華寺位在南投中寮鄉，還沒抵達遠遠的就可看見超巨大的兩隻金壁輝煌的巨龍兩隻盤踞在山上，兩隻巨龍由金龍山法華寺耗資千萬打造而成，氣勢磅礴的延著樓梯入口攀升到最上方寺廟處，全長80公尺，拉直可達110公尺，為目前全亞洲最大的金龍雕像，雕刻精緻，龍首、龍尾全部都栩栩如生，祥龍獻瑞超級霸氣，也成為南投中寮最新的特色景點與必去打卡地標。

金龍山法華寺

地址：南投縣中寮鄉永樂路106號

開放時間：每天8:00–17:00

順路暢遊：龍鳳瀑布、中寮石龍宮泡麵土地公廟

雲林五年千歲公園(馬鳴山鎮安宮)

圖 / IG@qiuung

圖 / IG@katie07260726

雲林馬鳴山鎮安宮的五年千歲公園，是全台面積最大的寺廟主題公園，也是全台最大的迷宮，總共有73道關卡，走完大約需要耗費1個多小時的時間，途中各種奇山異石、高低起伏蜿蜒小徑、美麗山水洞窟，還有美麗的彩虹大橋與誤入的巨大恐龍，充滿了趣味性與挑戰性，不論是大人小孩都很適合！

雲林五年千歲公園

地址：雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路 31 號

開放時間：每天8:00-17:00

推薦順遊景點：千巧谷牧場

南投禪機山仙佛寺

圖 / IG@duddy10759

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禪機山仙佛寺位於南投國姓鄉，廟宇內處處充滿禪意與日式庭園風情，擁有日式手洗舍、日本石燈籠天梯、壯觀的500羅漢如來園，巨石蓮花座、如詩如畫的小橋流水更是必打卡拍照景點，綠意環境讓人感覺非常清幽舒服，彷彿是走入了仙境。

禪機山仙佛寺

地址：南投縣國姓鄉長壽巷66號

開放時間：每天7:00-18:00

順路暢遊：橋聳雲天綠雕園區

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