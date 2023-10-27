睽違四年！「台北溫泉季」新北投11/1登場 台日神轎精彩大會師

「臺北溫泉季」將於11/1-11/6於新北投盛大登場。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】每逢時序入秋，大家最期待的新北投盛會－「2023臺北溫泉季」即將於11/1-11/6於新北投盛大登場，睽違四年的「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」將第四度來台，今年再度邀請松山市道後八町「道後村大神轎會」、「持田連合大神轎」、「小唐人大神轎」及「北小唐人大神轎連合會」等四支隊伍帶來四頂大神轎及近500位轎伕將在臺北市進行五場盛大撞轎祭典，現場勢必將會熱鬧非凡，四年一次、不用到日本就可難得一見的日本 V.S. 台灣溫泉盛事祭典，千萬別錯過！

臺北溫泉季除了兒童神轎踩街等精彩活動內容之外，還將結合遊行活動，有日本松山市太鼓隊、米澤市武將、花苙舞、湯田狐狸、台灣的部份有大家喜愛的熊讚、全聯福利熊、廢柴、女巫娃娃、血寶寶、警察寶寶等多位吉祥物到新北投溫泉遊行現場。晚間的七星街舞台，有樂團結合在地人文團體現場演唱，更有大家喜愛的那卡西之夜、明華園以及我愛冰冰 SHOW，為溫泉季注入嶄新活潑氛圍。此外，女巫嬉遊記將打開神秘的冒險之門，邀您一同探索奇幻的特別體驗。

本次更集結近120家溫泉及美食業者共襄盛舉，展攤比往年更加豐富多元，此外溫泉季所有攤位消費不但可以使用悠遊卡消費，還與全支付合作推動政府無現金支付政策，民眾於溫泉季期間下載全支付不限金額完成首筆消費，即可享有50點全點回饋。同時在市集攤位及溫泉會館消費享有全點交易8%回饋，現場還有愛心捐血、健康諮詢、淨街等公益活動，體現主辦單位對於關懷社會及愛護環境的信念。溫泉季期間也安排新北投文化導覽服務及溫泉專車，深入體會新北投的歷史與文化特色。

歷年來持續堅持發揚的文創精神，今年亦繼續舉辦「臺北北投花浴節」，11/5 早上9:30「花浴衣走秀」也歡迎大家一同前來欣賞。活動地點將涵蓋捷運新北投站廣場、七星街、七星公園和北投公園等，所有新北投溫泉區好玩、好吃、好康的優惠都齊聚於此，來一趟臺北溫泉季保證收穫滿滿，不虛此行。

本次邀請了可愛吉祥物水豚君，將陪伴大家一同歡慶同樂；另外，北投當地的漢諾威馬術俱樂部，漢諾威擁有專業教練與優良的馬匹，目前是全台規模最大的馬場，課程教學以英式馬術為主，堅持給學員最好的一對一教學，溫泉季活動期間會在七星公園進行 pony 體驗活動，各位家長都可以帶著孩子，親臨現場感受與馬匹同樂的新奇體驗！ 源自臺灣「明華園戲劇團」將現場演出劇-劉全進瓜，呈現優美的東方傳統藝術，帶您深刻體驗新北投的文化特色。

本次臺北溫泉季以「道後撞神轎，北投納福祭，溫泉饗宴泡湯趣」為主題，匯聚台灣及日本文化，打造一個難以忘懷的活動。歡迎前往享受新北投溫泉區的魅力，一同度過充滿樂趣與文化的時光！

活動期間將施行分時段的部分封街，因活動人潮眾多，為避免交通壅塞，建議盡量搭乘大眾運輸工具，公車請搭乘北投公園（新北投站）： 216、218、223、230、266、602、s6、s7、s9、s22、s25；泉都飯店站：s25；捷運：淡水信義線－北投站轉搭新北投線至新北投站。

11/3 (五)－神轎遊行登場 15:30-17:00－捷運新北投站周邊

11/4 (六)－撞轎 10:30-12:00－捷運新北投站周邊、17:00-18:30－松山慈祐宮前廣場

11/5 (日)－撞轎 10:30-12:00－臺北市市民廣場、15:00-16:30－捷運新北投站周邊

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