影／冏！台灣「夾娃娃機」特難夾 日綜爆笑實測吐槽：絕對動了手腳吧

近年來台灣遍地開花的夾娃娃機店，密集度不亞於便利商店，然而夾娃娃機的各式機關設計，讓民眾想要帶走心儀物品並不容易，上手難度更是難倒一票外國遊客。甚至有日本綜藝節目親自來台實測後，發現會甩夾的台灣娃娃機，直呼「這難道不算是詐騙嗎？」

據日媒《TV LIFE WEB》報導，24日在日本關西電視台《打開吧！潘朵拉的盒子 Untouchable TV》節目播出一集主題為「不可接觸的世界之旅in台灣」，主持人山崎一開始表示，今年新年假期時曾與家人來台灣旅行，笑說台灣的夾娃娃機差點導致「家庭危機」。

圖／翻攝アンタッチャブるTV【火曜夜9時】@un_touchable_tv

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另一位不信邪的主持人柴田親自嘗試之後，卻發現夾娃娃機的爪子在抓起物品後，在返回洞口途中，將抓住的商品往回一甩，讓柴田忍不住爆笑吐槽：「剛剛那絕對是做了手腳吧！」，接著一行人在夾娃娃機店裡隨機用不同機台挑戰了200次，卻僅成功夾到4次，台灣夾娃娃機就此成為國外節目認證的「超高難度夾娃娃機」。

台灣網友在看到節目播出後，紛紛上ptt論壇發表「太丟臉了」、「丟臉丟到國外」、「期待下次採訪台灣一番賞」、「零食機台太多了」、「台灣有台灣的玩法」、「台灣要甩爪，算拍子、長度、爪力都要注意。」

圖／翻攝アンタッチャブるTV【火曜夜9時】@un_touchable_tv

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節目組找來夾娃娃機老闆，老闆解釋其實台灣機台有「保夾」的設定，投入到指定金額，機台的爪子就會變緊，可以夾到了。後來更拍到了有台灣民眾在夾娃娃時使用「甩爪」技巧，經過不斷來回搖晃夾娃娃機的爪子，以特定角度下將商品甩進洞口，讓日本主持人看得目瞪口呆，不禁拍手讚嘆：「太強了」、「不敢置信！」

圖／翻攝ケバ@kimetsufamily

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